На "Новом канале" завершился 12 выпуск второго сезона "Топ-модель по-украински", который вышел 16 ноября 2018 года. Одной из самых неожиданных съемок была работа с певицей Ольгой Поляковой.

12 выпуск "Топ-модель по-украински" 2 сезон начался со съемок с Поляковой. Она стала одним из самых эпатажных заданий на проекте.

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"Это съемка в стиле очень известного фотографа Дэвида Лашапеля. Он работает в очень специфической эстетике. Это всегда слегка эклектичный набор символов, на съемках всегда много ярких предметов. Надеюсь, что кто-то из наших участников узнает стилистику фотосессии, и это поможет позировать", – объяснила Соня.

Топ-модель по-украински 2 сезон 12 выпуск смотреть онлайн: фотосессия с Поляковой



Очень эпатажная фотосессия

Сложностей добавляла и звездная гостья. Увидев Олю Полякову на съемочной площадке, некоторые из участников просто замирали.

Но время у звезды было ограничено, поэтому для Кати и Дмитрия Топорынского его не хватило – они остались без фото.

Конечно, из-за того, что участники не сумели разумно распределить свое время – их ждало наказание в следующем испытании. Они самостоятельно должны были добраться до места съемки. А расстояние между домом и местом съемки – 8 километров, да еще и с реквизитом в руках.

Топ-модель по-украински 2 сезон 12 выпуск смотреть онлайн: модели остались без реквизита

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Время у них опять ограничено – пока не скроется солнце.

На следующее задание модели тоже должны добираться самостоятельно. Более того, на этот раз они не только должны прийти, но самостоятельно выбрать себе "кадр" и сами сделать себе фото. Для этого участников разбили на пары – один участник был в роли модели, а другой – в роли фотографа. Съемки проходили в стиле рококо.

Топ-модель по-украински 2 сезон 12 выпуск смотреть онлайн: Егор сделал из Сергея своего фотографа

В последнем задании на этой неделе участников ждало дефиле. Конечно, это была необычная задача. Во время дефиле на моделей начал падать дождь и при этом их одежда меняет цвет.

Топ-модель по-украински 2 сезон 12 выпуск смотреть онлайн: дефиле под дождем

Впервые за всю историю проекта к экспертам вышли сразу двое участников – Катя и Макс. Оба не продемонстрировали хорошую работу в течение недели.

Но самой большой неожиданностью недели стало заявление Дмитрия Топорынского. Он решил покинуть проект. Как пояснил парень, ему уже 28 лет, поэтому надо начинать работать моделью прямо сейчас. Кроме того, вне проекта осталась бывшая участница Яся. Это тоже стало весомым фактором для такого решения.

Топ-модель по-украински 2 сезон 12 выпуск смотреть онлайн: неожиданное заявление Дмитрия

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Это означает, что последний шанс для Кати и Макса отменен. Они оба проходят дальше.

Сергей Никитюк – один из лучших модельных скаутов Украины. Он открыл много новых лиц в мире моды, среди которых топ-модель Жужи Иванюк.

Соня Плакидюк – одна из самых успешных и востребованных фэшн-фотографов Украины. В ее портфолио работы с L’officiel, Harper's Bazaar, Cosmopolitan, Mercedes-Benz Kiev Fashion Days.

Константин Боровский – специалист в мужской моде, участник группы "АГОНЬ", создатель собственного бренда стритстайл-одежды BRVSKI. Иван Дорн был в одежде из его коллекции на "Х-Факторе". А в футболке "Чудотворец" от бренда BRVSKI Александр Педан проводил танцевальный батл на Крещатике во время второго сезона "Топ-модель по-украински".

Ведущая проекта "Топ-модель по-украински" 2 сезон – всемирно известная топ-модель украинского происхождения Алла Костромичева. В ее послужном списке работа с модными домами Alexander McQueen, Hermes, Christian Dior, YSL, Givenchy; многократное появление на обложках журналов Vogue, L’officiel, Harper's Bazaar, Elle. Алла теперь будет присутствовать и на кастингах. Миссия ведущей – помочь экспертам разобраться с беспрецедентным количеством участников.

"Топ-модель по-украински" Это модельное реалити-шоу, которое дает возможность покорить мир высокой моды молодым людям, независимо от гендерной принадлежности. Здесь на равных за звание топ-модели борются парни и девушки из разных уголков Украины. Никаких команд – каждый сам за себя. Эксперты организуют для участников различные испытания, чтобы подготовить выпускников Модельной школы к работе в мире высокой моды.