Топ-модель по-украински 2 сезон - кто ушел 14.12.2018 - онлайн

В 16 выпуске второго сезона "Топ-модель по-украински", который вышел 6 декабря 2018 года на "Новом канале", шоу покинула Юля. Таким образом борьбу за звание Топ-модель Украины продолжают всего три участника.

В 15 выпуске шоу "Топ-модель по-украински" 2 сезон была, пожалуй, самая драматичная церемония изгнания. Все четверо участников показали очень удачную работу. Но, слабым среди очень сильных участников стала Юля.

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Девушка покинула проект буквально в шаге от финала.

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На этом проекте Юля победила в двух номинациях, поэтому хорошо знает, что такое бороться.

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Также эксперты отметили, что у девушки очень типажное лицо, которое "умеет продавать", и если она будет продолжать работать – то обязательно добьется успешной карьеры.

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Топ-модель по-украинскиЭто модельное реалити-шоу, которое дает возможность покорить мир высокой моды молодым людям, независимо от гендерной принадлежности. Здесь на равных за звание топ-модели борются ребята из разных уголков Украины. Никаких команд – каждый сам за себя.



Эксперты организуют для участников различные испытания, чтобы подготовить выпускников Модельной школы к работе в мире высокой моды.