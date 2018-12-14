Топ-модель по-украински 2 сезон - 14.12.2018 - смотреть онлайн

На "Новом канале" завершился 16 выпуск второго сезона "Топ-модель по-украински", который вышел 14 декабря 2018 года. Всю неделю четверка лучших моделей страны провела в Греции, а Катя даже завела ухажера.

В 16 выпуске шоу "Топ-модель по-украински" 2 сезон участников бросили в реальную модельную жизнь. За удачно выполненное задание они получают не только похвалу, но и реальные деньги. Неделю они будут жить за эти заработанные средства.

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Первая задача этой недели – фотосъемка в стиле "Современная Одиссея". Фотосессия была парной. И партнером в этом задании для моделей был греческий актер. После задания все три девушки получили деньги за свою работу, и только Дима провалил это испытание.

Топ-модель по-украински 2 сезон 16 выпуск смотреть онлайн: кто станет лучшим "древнегреческим чудовищем"

Тем временем, работа Кати поразила не только экспертов, но и актера, который пригласил ее на свидание.

Топ-модель по-украински 2 сезон 16 выпуск смотреть онлайн: чем закончится застолье с экспертами

Пока девушка развлекалась, перед тремя другими участниками стояла следующая задача – организовать вечеринку для своих греческих соседей. И это испытание показало еще одну проблему участников – плохой английский, который не дает им нормально коммуницировать.

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Топ-модель по-українськи 2 сезон 16 випуск дивитися онлайн: уроки fashion-водіння від Кості Боровського

Следующую задачи для участников подготовил Костя. Их ждет съемка фэшн-видео. Каждый из четверки должен был представлять один из известных мировых брендов и показать его в своем ролике.

С задачей не справилась только Яна – она ​​получила пустой конверт.

Топ-модель по-украински 2 сезон 16 выпуск смотреть онлайн: веселая вечеринка Дионисов

Чтобы подготовиться к следующему заданию участникам придется потратить свои честно заработанные деньги. Моделям нужно научиться дышать под водой, а мастер-класс стоит 35 евро. Хотя расставаться с деньгами не хотелось, но задание для участников оказалось в приоритете.

Тем временем на моделей уже ждало дефиле между греческими виноградниками. Дефиле было в стиле бога Деониса.

Топ-модель по-украински 2 сезон 16 выпуск смотреть онлайн: погружение на дно – последнее испытание троицы

"Для дефиле в образах Дионисов нам нужна была какая-то очень живописная локация. Например, оливковый или апельсиновый сад. Но мы приехали в сезон, когда все фрукты уже осыпались. Поэтому мы даже думали купить в магазине апельсины и прикрепить их к деревьям. В поисках сада заехали на виноградную плантацию. Встретили там мужчину, который дал нам контакты знакомого, у того – виноградник на склоне озера с горами на фоне. И мы случайно оказались на локации, где, в результате, снимали дефиле "Дионис", – рассказал главный режиссер реалити Стас Котеленец.

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Что касается заработков, то трое участников – Дмитрий, Яна и Катя – получили почти максимальную сумму (50 евро). И только Юля осталась с пустым конвертом.

Наконец пришло время для фотосессии под водой. Все модели уже прошли мастер-класс по такого вида съемке. Поэтому в этом задании проявили себя максимально хорошо. Поэтому заслуженно все 4 заработали по 50 евро.

Всю неделю участники боролись и шли, буквально, нога в ногу. И самым слабым с очень сильных моделей оказалась Юля. Она и покидает проект.

Сергей Никитюк – один из лучших модельных скаутов Украины. Он открыл много новых лиц в мире моды, среди которых топ-модель Жужи Иванюк.

Соня Плакидюк – одна из самых успешных и востребованных фэшн-фотографов Украины. В ее портфолио работы с L'officiel, Harper's Bazaar, Cosmopolitan, Mercedes-Benz Kiev Fashion Days.

Константин Боровский – специалист в мужской моде, участник группы "Агон", создатель собственного бренда стритстайл-одежды BRVSKI. Иван Дорн был в одежде из его коллекции на "Х-Факторе". А в футболке "Чудотворец" от бренда BRVSKI Александр Педан проводил танцевальный батл на Крещатике во время второго сезона "Топ-модель по-украински".

Ведущая проекта "Топ-модель по-украински" 2 сезон – всемирно известная топ-модель украинского происхождения Алла Костромичева. В ее послужном списке работа с модными домами Alexander McQueen, Hermes, Christian Dior, YSL, Givenchy; многократное появление на обложках журналов Vogue, L'officiel, Harper's Bazaar, Elle. Теперь Алла будет присутствовать и на кастингах. Миссия ведущей – помочь экспертам разобраться с беспрецедентным количеством участников.

Топ-модель по-украинскиЭто модельное реалити-шоу, которое дает возможность покорить мир высокой моды молодым людям, независимо от гендерной принадлежности. Здесь на равных за звание топ-модели борются ребята из разных уголков Украины. Никаких команд - каждый сам за себя.



​Эксперты организуют для участников различные испытания, чтобы подготовить выпускников Модельной школы к работе в мире высокой моды.