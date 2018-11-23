Топ-модель по-украински 2 сезон 14 выпуск: проект покинул Егор

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Топ-модель по-украински 2 сезон 14 выпуск - кто ушел - смотреть онлайн
Топ-модель по-українськи 2 сезон 14 випуск

В 14 выпуске второго сезона "Топ-модель по-украински", который вышел 30 ноября 2018 года на "Новом канале", шоу покинул Егор. Таким образом борьбу за звание Топ-модель Украины продолжают 4 участника.

В 14 выпуске шоу "Топ-модель по-украински" 2 сезон Яна имела в арсенале несколько удачных испытаний, в том числе съемка с Юлей Саниной. Но она не смогла удержать достаточное количество звезд, поэтому именно она попадает в комнату грусти.

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Егор тоже работал неплохо. Но он был на дне турнирной таблицы, в его активе всего 2 звезды. Поэтому именно он составил компанию Яне в комнате грусти.

Топ-модель по-украински 2 сезон 14 выпуск смотреть онлайн: дефиле с собаками

Топ-модель по-украински 2 сезон 14 выпуск смотреть онлайн: восстание машин

Битва за жизнь – это фотосессия. Яна и Егор снимаются в социальной рекламе, чтобы предотвратить насилие в семье. Первой снималась Яна.

Топ-модель по-украински 2 сезон 14 выпуск смотреть онлайн: модели накачали губы и грудь

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Топ-модель по-украински 2 сезон 14 выпуск смотреть онлайн: фотосессия с Саниной

В детстве ее била родная мать, и она решила воссоздать эмоцию, которую переживала в детстве. И кадр получился очень сильный – до мурашек по телу.

Топ-модель по-украински 2 сезон 14 выпуск смотреть онлайн: кто попал в комнату грусти

Егор так и не смог выдавить из себя те эмоции, которые требовал замысел. Поэтому пришлось звать гримера, чтобы парню добавили искусственные слезы.

Топ-модель по-украински 2 сезон 14 выпуск смотреть онлайн: участников довели до слез

А кто из участников стал лучшим, чье видео является более эмоциональным – решат обычные зрители. И люди больше поверили Яне, поэтому именно она остается в проекте.

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"Топ-модель по-украински"Это модельное реалити-шоу, которое дает возможность покорить мир высокой моды молодым людям, независимо от гендерной принадлежности. Здесь на равных за звание топ-модели борются ребята из разных уголков Украины. Никаких команд – каждый сам за себя. Эксперты организуют для участников различные испытания, чтобы подготовить выпускников Модельной школы к работе в мире высокой моды.

Теги: LifeStyle
Источник: Lifestyle
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