Следующее задание было еще сложнее – во время дефиле у каждого из участников было два образа. В одном они выходили на подиум, а во втором закрывали дефиле.

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На участников надевали купол

На участников опускали ширму-цилиндр, в которой на вешалке висел второй образ. Переодеться нужно было максимально быстро – всего за 20 секунд. Не повезло Максу. Он хотел схитрить, и Катя и Яна наказали его – привязали его костюм к вешалке, и парень не успел вовремя переодеться.

На переодевание было 20 секунд

Финальная задача на этой неделе была на выбывание. У участников была совместная фотосессия. Они должны были прыгать на батуте и тот, кто запорол кадр – выбывал из соревнования. Тот участник, кто продержится на батуте до конца – выигрывает подарок от бренда Maybelline. И лучшей была Катя.

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Топ-модель по-украински 2 сезон 13 выпуск смотреть онлайн: фотосессия на выбывание

Неделя не задалась у Юли. И больше всего проблемка была не в самой работе девушки, а в отношении других участников. Так, ее конкурентка Катя спрятала реквизит на втором задании, так что образ Юли получился незаконченным. Поэтому девушка ожидала, что на этой неделе попадет в комнату печали. Так и случилось.

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Перепало от участников и Максиму. Ему тоже Катя подготовила пакость. Но и кроме неудачного дефиле, у Максима были другие провальные задания. Поэтому именно он составляет компанию Юле в борьбе за жизнь на проекте.

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Сергей Никитюк – один из лучших модельных скаутов Украины. Он открыл много новых лиц в мире моды, среди которых топ-модель Жужи Иванюк.

Соня Плакидюк – одна из самых успешных и востребованных фэшн-фотографов Украины. В ее портфолио работы с l'officiel, Harper's Bazaar, Cosmopolitan, Mercedes-Benz Kiev Fashion Days.

Константин Боровский – специалист в мужской моде, участник группы "АГОНЬ", создатель собственного бренда стритстайл-одежды BRVSKI. Иван Дорн был в одежде из его коллекции на "Х-Факторе". А в футболке "Чудотворец" от бренда BRVSKI Александр Педан проводил танцевальный батл на Крещатике во время второго сезона "Топ-модель по-украински".

Ведущая проекта "Топ-модель по-украински" 2 сезон – всемирно известная топ-модель украинского происхождения Алла Костромичева. В ее послужном списке работа с модными домами Alexander McQueen, Hermes, Christian Dior, YSL, Givenchy; многократная появление на обложках журналов Vogue, l'officiel, Harper's Bazaar, Elle. Алла теперь будет присутствовать и на кастингах. Миссия ведущей – помочь экспертам разобраться с беспрецедентным количеством участников.

"Топ-модель по-украински"

Это модельное реалити-шоу, которое дает возможность покорить мир высокой моды молодым людям, независимо от гендерной принадлежности. Здесь на равных за звание топ-модели борются парни и девушки из разных уголков Украины. Никаких команд – каждый сам за себя. Эксперты организуют для участников различные испытания, чтобы подготовить выпускников Модельной школы до работы в мире высокой моды.