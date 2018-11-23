Топ-модель по-украински 2 сезон 13 выпуск: хардкорная неделя и раздевание на скорость
На "Новом канале" завершился 13 выпуск второго сезона "Топ-модель по-украински", который вышел 23 ноября 2018 года. Для моделей устроили неделю настоящего хардкора. Кто не справится и не попадет в 5 лучших?
В 13 выпуске "Топ-модель по-украински" 2 сезон моделей учили работать на максимальной скорости. Эксперты убеждены, что в реальной жизни во время Fashion week такая закалка им очень понадобится.
"Работа модели не такая простая, какой кажется со стороны. Особенно жесткий график во время недель моды. Поэтому мы с экспертами решили прокачать скорость наших моделей", – рассказала Алла.
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Первое дефиле недели было в стиле Бондианы. Модели должны были не просто продефилировать, а показать настоящие шпионские игры.
Топ-модель по-украински 2 сезон 13 выпуск смотреть онлайн: шпионские игры
Так, во время задачи, которую организовал Костя, участники должны были собираться в машине, которая ехала на бешеной скорости. В кабине авто на моделей ждала косметика и реквизит, поэтому участники должны были привести себя в порядок, пока ехала машина.
Когда моделей привозили к месту съемки, на месте уже ждал фотограф. Поэтому как говорят "с корабля на бал". Не обошлось и без столкновений. Катя решила спрятать реквизит Юли, которая ехала после нее. Поэтому образ получился не завершенным.
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Топ-модель по-украински 2 сезон 13 выпуск смотреть онлайн: безумные гонки и дефиле
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