Топ-модель по-украински 3 сезон 12 выпуск: кто покинул проект

15 ноября состоялся 12 выпуск нового 3 сезона шоу "Топ-модель по-украински". В проекте уже осталось 7 девушек. И на этой неделе их стало еще меньше – проект покинула Амина.

На этой неделе 3 сезона "Топ-модель по-украински" Настя Руда в комнате грусти стала определенной неожиданностью. Она прекрасно справилась с первым заданием. Неплохо девушка дефилировала и в третьем задании.

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Единственным провальным испытанием этой недели на Топ-модель по-украински было второе, когда девушки должны были доминировать. Хотя у Насти твердый характер, но на съемках она полностью растерялась.

Компанию Насте составила Амина. На этой неделе Топ-модель по-украински девушка была вялой, и ни на одном из испытаний не стала лучшей. Эксперты сделали вывод, что у девушки возник кризис. Сможет ли она его побороть – зависит только от нее самой.

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Финальное испытание на этой неделе в Топ-модель по-украински — дефиле. Но просто пройтись красиво недостаточно. По дороге каждая из девушек должна собрать свой идеальный образ.

Обе девушки выкладывались на все 100 процентов. Но более эмоциональной была Настя — она создала на подиуме настоящее шоу. Амина была немножко хуже, но на этом этапе они уже не имеют права на ошибку — именно она покидает проект.

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Топ-модель по-украински Это модельное реалити-шоу, которое дает возможность покорить мир высокой моды молодым людям, независимо от гендерной принадлежности. Здесь на равных за звание топ-модели борются парни и девушки из разных уголков Украины. Никаких команд – каждый сам за себя. Эксперты организуют для участников различные испытания, чтобы подготовить выпускников Модельной школы к работе в мире высокой моды.