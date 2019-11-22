Топ-модель по-украински 3 сезон 13 выпуск: кто покинул проект

22 ноября состоялся 13 выпуск нового 3 сезона шоу "Топ-модель по-украински". В проекте уже осталось 6 девушек. И на этой неделе их стало еще меньше – проект покинула Юля.

На этой неделе в 3 сезоне "Топ-модель по-украински" эксперты решили изменить правила. Борьбы за жизнь на этой неделе не будет. Зато добавляют 4 задания. Фактически, все участницы проекта Топ-модель по-украински попали в номинацию. И именно от этого испытания зависит кто покинет проект.

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Девушек ждет крэш-съемка. Они будут крушить предметы, а фотографировать будут на смартфон, чтобы не повредить дорогую профессиональную камеру.

На этом испытании к девушкам присоединилась Юля, которая пропустила всю неделю, потому что перенесла операцию. Девушки встретили ее не слишком приветливо. Ей даже не хотели рассказать о финальном испытании. Поэтому девушка справилась с фотосессией не слишком удачно.

Провалили испытания в Топ-модель по-украински и Катя (Чичела) и Наталья. От вылета их спасли удачные видеоролики.

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Последними в комнате ожидания остались Настя (Руда) и Юля. Очевидно, что одна из девушек на этой неделе покинет Топ-модель по-украински. Настя до сих пор переживает кризис. А работа Юли вызывает у экспертов большой вопрос.

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И хотя Настя сильно уже выдохлась, но эксперты решили дать ей еще один "последний шанс". А вот для Юли авансы закончились — именно она покидает Топ-модель по-украински.

Топ-модель по-украинскиЭто модельное реалити-шоу, которое дает возможность покорить мир высокой моды молодым людям, независимо от гендерной принадлежности. Здесь на равных за звание топ-модели борются парни и девушки из разных уголков Украины. Никаких команд – каждый сам за себя. Эксперты организуют для участников различные испытания, чтобы подготовить выпускников Модельной школы к работе в мире высокой моды.