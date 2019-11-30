Топ-модель по-украински 3 сезон 14 выпуск: кто покинул проект

29 ноября состоялся 14 выпуск нового 3 сезона шоу "Топ-модель по-украински". В проекте уже осталось 5 девушек. И на этой неделе их стало еще меньше – проект покинула рыжеволосая Настя.

На этой неделе 3 сезона "Топ-модель по-украински" Мальвина получила за все предыдущие недели больше всего похвалы. Эксперты ее называли лучшей. Но на этой неделе дела у модели шли скверно. Первое задание она провалила – не смогла побороть страх перед высотой, поэтому удачных эмоций не получилось.

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Абсолютно провальным для девушки было третье задание на Топ-модель по-украински. Мальвина была слишком правильной и скованной, поэтому не смогла зажечь публику. В результате, шумомер показал очень низкий результат.

Единственным успешным испытанием было второе, когда девушка снималась в интимной фотосессии с Иракли. Но если на кону 5-ка лучших, то одной успешной задачи уже недостаточно.

Компанию Мальвине в комнате грусти составила Настя. Она тоже не показала удачной работы на этой неделе Топ-модель по-украински. Единственное, что у нее получилось хорошо – это первая фотосессия. Во время этой съемки она была раскованной и яркой. Но этого не хватило для двух следующих задач.

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Финальная задача на этой неделе на Топ-модель по-украински – снова фотосессия. Они будут в роли воздушных гимнасток.

Хотя на репетиции Настя справлялась значительно лучше, и во время самой съемки снова не смогла показать достаточно эмоций. Она выглядела банально.

Однако Мальвина была значительно упорнее и ярче. Поэтому именно Мальвина виграда борьбу за жизнь на этой неделе Топ-модель по-украински.

Соответственно Настя покидает проект.

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Топ-модель по-украински

Это модельное реалити-шоу, которое дает возможность покорить мир высокой моды молодым людям, независимо от гендерной принадлежности. Здесь на равных за звание топ-модели борются парни и девушки из разных уголков Украины. Никаких команд – каждый сам за себя. Эксперты организуют для участников различные испытания, чтобы подготовить выпускников Модельной школы до работы в мире высокой моды.