Топ-модель по-украински 3 сезон 15 выпуск: кто покинул проект

6 декабря состоялся 15 выпуск нового 3 сезона шоу "Топ-модель по-украински". В проекте уже осталось 5 девушек. И на этой неделе их стало еще меньше – проект покинула Дарья.

На этой неделе в 3 сезоне "Топ-модель по-украински" в Дарьи работа не клеилась.

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Похоже, девушка потеряла свой пыл и энергию. Возможно, это банальная усталость. Но за всю неделю у нее ни одного удачного испытания.

Первой задачей на Топ-модель по-украински – было дефиле. Раньше – это была одна из фишек Дарьи, даже Алла заметила, что у девушки талант. Но в Турции девушка прошлась очень вяло, не помогла даже ее фирменная точка.

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Следующей задачей была съемка ролика. Для эмоциональной Дарьи тоже должно было быть простой задачей, однако и здесь она растерялась, забыла текст сценария и в итоге провалила работу.

Единственной надеждой для Даши на Топ-модель по-украински была финальная фотосессия. Когда с первой эмоцией Дарья не справилась, эксперты дали ей второй шанс, выбрав еще одну эмоцию. Но все было напрасно.

Поэтому решение экспертов было вполне очевидным. Именно Дарья уехала на этой неделе домой.

Хотя за этой положительной и искренней девушкой на проекте будут скучать все. Плакали и девушки, и даже Алла. Надеемся, на этом девушка не будет останавливаться и продолжит развиваться в модельном деле.

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Топ-модель по-украински

Это модельное реалити-шоу, которое дает возможность покорить мир высокой моды молодым людям, независимо от гендерной принадлежности. Здесь на равных за звание топ-модели борются ребята из разных уголков Украины. Никаких команд – каждый сам за себя. Эксперты организовывают для участников различные испытания, чтобы подготовить выпускников Модельной школы к работе в мире высокой моды.