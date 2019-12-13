Топ-модель по-украински 3 сезон 16 выпуск: кто покинул проект

13 декабря состоялся 16 выпуск нового 3 сезона шоу "Топ-модель по-украински". В проекте уже осталось четверо девушек. И на этой неделе шоу покинула еще одна участница – Катя Чичела.

На этой неделе в 3 сезоне "Топ-модель по-украински" Катя Чичела продолжает показывать не достойное модели поведение. Она продолжает скандалить как перед испытанием, так и во время самого испытания.

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Сразу на первом задании Топ-модель по-украински Катя начала жаловаться, потому что не могла забраться на верблюда. Ее раздражали и само задание, и животное. Такое отношение она показывала и во время испытания.

Не исправилась она и на съемках сериала. Она нашла тысячу причин, почему ей сложно делать это задание. В результате, удачных кадров так и не получилось.

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Спасти девушку могло финальное испытание на этой неделе Топ-модель по-украински. Она должна была сыграть высокомерную, избалованную девушку. И фотосессия Кате удалась. Но и здесь она не сдержалась и устроила разборки с Натальей просто во время съемки.

Эксперты уже не первую неделю просят девушку изменить поведение. Но прогресса в этом никто не увидел. Таким образом именно Катя Чичела покидает проект.

А тройку финалистов этого сезона Топ-модель по-украински составили Катя (Мотя), Наталья и Мальвина.

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Топ-модель по-украинскиЭто модельное реалити-шоу, которое дает возможность покорить мир высокой моды молодым людям, независимо от гендерной принадлежности. Здесь на равных за звание топ-модели борются парни и девушки из разных уголков Украины. Никаких команд – каждый сам за себя. Эксперты организовывают для участников различные испытания, чтобы подготовить выпускников Модельной школы к работе в мире высокой моды.