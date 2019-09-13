Топ-модель по-украински 3 сезон 3 выпуск: кто покинул проект

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Топ-модель по-украински 3 сезон 3 выпуск
Топ-модель по-украински 3 сезон 3 выпуск

13 сентября состоялся 3 выпуск нового 3 сезона шоу "Топ-модель по-украински". Из числа 300 претенденток на участие в шоу эксперты вынуждены были выбрать всего 17. Однако уже в этом выпуске пришлось попрощаться с Кариной.

В первую неделю в 3 сезоне "Топ-модель по-украински" перед девушками стояло немало сложных задач. Они могли проявить себя в фотосессии и дефиле. Лучшей стала Мальвина — она получила иммунитет.

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А все остальные участницы попали в номинацию. Всех 16 девушек ждал последний шанс в борьбе за участие в проекте.

Это стало дефиле-батл. Девушкам нужно самостоятельно выбрать себе конкурентку.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ну что ж, настало и моё время поделиться своей историей?.За несколько минут до бунта я уже собирала вещи и с расстроенной кислой мордой готова была ехать домой. Но в какой-то момент я подумала: «Почему я должна вот так просто сдаться???» Я взяла себя в руки и нагло вышла на подиум с остальными девушками, создавши таким образом бунт!? Когда мне дали шанс я была такая счастливая, не передать словами .. Я безумно благодарна @alla, @moi_sofism, @s.nikitiuk , @mcvovadym Вы безумно классные, спасибо вам !#топмодельпоукраински #

Публикация от ️??????️ (@karina.dyachuk)

В самом конце осталась Карина и Даша, которая победила в онлайн-кастинге. Последняя была не слишком хороша в дефиле, ведь ее козырем была фотосессия. Однако в паре с Кариной она была на голову выше. Поэтому именно Даша проходит дальше. А Карина едет домой.

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Напомним, Карина стала именно той 16 участницей, которую эксперты выбрали уже после завершения официальной части. Девушка попала на проект бонусом и не оправдала ожидания экспертов.

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Топ-модель по-украинскиЭто модельное реалити-шоу, которое дает возможность покорить мир высокой моды молодым людям, независимо от гендерной принадлежности. Здесь на равных за звание топ-модели борются парни и девушки из разных уголков Украины. Никаких команд – каждый сам за себя. Эксперты организуют для участников различные испытания, чтобы подготовить выпускников Модельной школы к работе в мире высокой моды.

blog_ava
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Теги: LifeStyle
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