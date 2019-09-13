Топ-модель по-украински 3 сезон 3 выпуск: кто покинул проект

13 сентября состоялся 3 выпуск нового 3 сезона шоу "Топ-модель по-украински". Из числа 300 претенденток на участие в шоу эксперты вынуждены были выбрать всего 17. Однако уже в этом выпуске пришлось попрощаться с Кариной.

В первую неделю в 3 сезоне "Топ-модель по-украински" перед девушками стояло немало сложных задач. Они могли проявить себя в фотосессии и дефиле. Лучшей стала Мальвина — она получила иммунитет.

Читайте также: Топ-модель по-украински 3 сезон 3 выпуск: девушки попали в модельную казарму

А все остальные участницы попали в номинацию. Всех 16 девушек ждал последний шанс в борьбе за участие в проекте.

Это стало дефиле-батл. Девушкам нужно самостоятельно выбрать себе конкурентку.

В самом конце осталась Карина и Даша, которая победила в онлайн-кастинге. Последняя была не слишком хороша в дефиле, ведь ее козырем была фотосессия. Однако в паре с Кариной она была на голову выше. Поэтому именно Даша проходит дальше. А Карина едет домой.

Читайте также: Топ-модель по-украински 3 сезон 2 выпуск: стали известны все финалисты

Напомним, Карина стала именно той 16 участницей, которую эксперты выбрали уже после завершения официальной части. Девушка попала на проект бонусом и не оправдала ожидания экспертов.

Читайте также: Топ-модель по-украински 3 сезон: участники шоу и их фото

Топ-модель по-украинскиЭто модельное реалити-шоу, которое дает возможность покорить мир высокой моды молодым людям, независимо от гендерной принадлежности. Здесь на равных за звание топ-модели борются парни и девушки из разных уголков Украины. Никаких команд – каждый сам за себя. Эксперты организуют для участников различные испытания, чтобы подготовить выпускников Модельной школы к работе в мире высокой моды.