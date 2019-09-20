Топ-модель по-украински 3 сезон 4 выпуск: кто покинул проект

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Топ-модель по-украински 3 сезон 4 выпуск – кто выбыл 20.09.2019
Топ-модель по-украински 3 сезон 4 выпуск

20 сентября состоялся 4 выпуск нового 3 сезона шоу "Топ-модель по-украински". В проекте уже осталось 16 девушек. Жесткой борьбы не выдержала Даша и Настя.

Эта неделя 3 сезона "Топ-модель по-украински" была периодом перевоплощений. Но это испытание прошли не все. Звезда онлайн-кастинга Даша затеяла настоящую истерику.

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Ее предлагали подстричь под короткое боб-каре, но девушка отказалась обрезать свои волосы. Соня выдвинула ультиматум — либо длинные волосы, либо проект. Она выбрала волосы.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Как думаете, далеко ли дойдёт в проекте победительница онлайн-кастинга ? @tiny.dasha Будете за неё держать кулачки ? ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ #топмодельпоукраински2#тмпу#тмпу2#топмодельпоукраински#супермодельпоукраински #супермодельпоукраински5#смпу#смпу5#топмодельпоукраински3#тмпу3#untm#ukrainiannexttopmodel#новыйсезон#супермодельпоукраински6

Публикация от Топ-модель по-украински 3 (@topmodel_ukrain)

Еще один конфликт возник в день отбора. Пока эксперты совещались, кто же был худшим на этой неделе — девушки находились в комнате ожидания. Катя бросила несколько гневных комментариев в сторону Юли. Девушка не выдержала и набросилась на Катю. Вспыхнула драка — пришлось вмешаться Алле. Именно эти две девушки оказались в номинации. Впоследствии в комнату печали попали еще две девушки: Марго и Настя.

Последнее испытание — это была видеоработа. Конкурсантки должны были отыграть радость от этих подарков.

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Первой была Катя — она с задачей не слишком удачно справилась. Девушка показала больше сарказма, чем радости.

Не лучшей была и работа Насти — девушка очень растерялась, и это было заметно.

Далее в кадр зашла Юля. К большому удивлению девушек, она справилась с эмоциями очень хорошо — искренне радовалась подаренному картофелю и червям.

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Последней была Марго — она тоже сначала не очень поняла задание и показывала больше сарказм, чем искреннюю радость. Но затем она исправилась и продемонстрировала качественную работу.

Алла хорошо обдумала и проанализировала работу всех моделей и решила, что худшей была Настя — она тоже покидает проект.

Еще одна трагическая весть пришла от Мальвины – у девушки умер папа, поэтому она вынуждена была поехать домой. Но Алла отнеслась к ней с пониманием – если Мальвина сможет, то она может вернуться. Поэтому, вероятно, мы ее еще увидим.

Топ-модель по-украински
Это модельное реалити-шоу, которое дает возможность покорить мир высокой моды молодым людям, независимо от гендерной принадлежности. Здесь на равных за звание топ-модели борются парни и девушки из разных уголков Украины. Никаких команд – каждый сам за себя. Эксперты организуют для участников различные испытания, чтобы подготовить выпускников Модельной школы к работе в мире высокой моды.

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Теги: LifeStyle
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