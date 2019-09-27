Топ-модель по-украински 3 сезон 5 выпуск: кто покинул проект

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Топ-модель по-украински 3 сезон 5 выпуск – кто выбыл 27.09.2019
Топ-модель по-украински 3 сезон 5 выпуск: кто покинул проект

27 сентября состоялся 5 выпуск нового 3 сезона шоу "Топ-модель по-украински". В проекте уже осталось 13 девушек. И на этой неделе проект покинула Наталья Савченко.

Эта неделя 3 сезона "Топ-модель по-украински" для Натальи началась не слишком удачно. На первой фотосессии она придумала интересную позу.

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Но эту позу подсмотрела Лиза, которая шла первая. Лизу за позу похвалили. А вот Наталья ничего удачного уже придумать не смогла – задача была провалена.

А вот работу Лизы Алла похвалила, поэтому, похоже, девушка расслабилась, потому что 2 следующих испытания она провалила. Ей не хватало эмоций, выдержки и желания работать. Поэтому вполне справедливо она попала в комнату печали.

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Компании Лизе составила Наталья, эксперты в каждом задании обвинили ее равнодушие и нехватку эмоций.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

спорт ))

Публикация от Bezkovna €lizabeth Segeevna (@bezkrovna_yelizaveta_)

На последнем шансе девушки должны были рекламировать луки в стиле "стрит фэшн". Обе должны были сняться в трех образах – на это у них было полчаса. Гораздо больше удачных кадров было у Лизы. Поэтому она остается. А Наталья едет домой.

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Топ-модель по-украински

Это модельное реалити-шоу, которое дает возможность покорить мир высокой моды молодым людям, независимо от гендерной принадлежности. Здесь на равных за звание топ-модели борются ребята из разных уголков Украины. Никаких команд - каждый сам за себя. Эксперты организуют для участников различные испытания, чтобы подготовить выпускников Модельной школы к работе в мире высокой моды.

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Теги: LifeStyle
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