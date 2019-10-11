Топ-модель по-украински 3 сезон 7 выпуск: кто покинул проект

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Топ-модель по-украински 3 сезон 7 выпуск – кто выбыл 11.10.2019
Топ-модель по-украински 3 сезон 7 выпуск / Фото/Instagram Топ-модель по-украински

11 октября состоялся 7 выпуск нового 3 сезона шоу "Топ-модель по-украински". В проекте уже осталось 12 девушек. И на этой неделе их стало еще меньше – проект покинула Настя "ХТЗ".

Эта неделя 3 сезона "Топ-модель по-украински" запомнилась не так испытаниями, как драками и потасовками. Девушки ссорились и дрались даже до крови. Главными организаторам конфликтов были "Тетя Мотя" и "ХТЗ".

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Особенно жесткая драка была в модельном доме, когда камеры уже были выключены. После стычки у Гоши даже остались царапины.

Это очень разозлило и возмутило экспертов. Поэтому не слишком удивило, что именно эти девушки попали в комнату печали.

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Примечательно, что обе девушки – подруги на этом шоу. Но когда начали говорить о месте на проекте Топ-модель по-украински, то каждая заявила, что лучше – она.

Борьба за жизнь на проекте заключалась в съемках вайна. Каждая из девушек получила по камере. К съемкам и Катя и Настя привлекли других девушек, несмотря на предыдущие конфликты. И все согласились помочь.

Алла просмотрела оба ролика – более веселый он был у Кати.

А Настя покидает проект.

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Топ-модель по-украинскиЭто модельное реалити-шоу, которое дает возможность покорить мир высокой моды молодым людям, независимо от гендерной принадлежности. Здесь на равных за звание топ-модели борются парни и девушки из разных уголков Украины. Никаких команд – каждый сам за себя. Эксперты организуют для участников различные испытания, чтобы подготовить выпускников Модельной школы до работы в мире высокой моды.

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Теги: LifeStyle
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