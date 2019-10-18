Топ-модель по-украински 3 сезон 8 выпуск: кто покинул проект

18 октября состоялся 8 выпуск нового 3 сезона шоу "Топ-модель по-украински". В проекте уже осталось 11 девушек. И на этой неделе их стало еще меньше – проект покинула каратистка Ярина.

Эта неделя 3 сезона "Топ-модель по-украински" в Ярины была очень плохой.

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Первая задача была о женственности – это полная противоположность Ирины. Она будет тяжелой, неграциозной, даже неуклюжей. В результате – ни одного удачного кадра.

Вторую задачу в Топ-модель по-украински девушка провалила, даже не выйдя на фотосессию. Девушка не влезла в брюки, поэтому к экспертам она пришла в комическом виде. Конечно, и здесь удачных кадров не получилось.

Любое дефиле априори провальное для Ярины, ведь она очень плохо ходит на каблуках. Эта задача исключением не стала. Последнее испытание она тоже провалила. Как результат – она ​​в комнате печали.

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Еще одной участницей Топ-модель по-украински, которая с треском провалила все три задачи, – была Лиза. Поэтому именно она составила компанию Ярине в комнате грусти. Лизе тоже нечем похвастаться. В первом задании она была очень растеряна, не могла стать на пуанты: ни удачной позы, ни хорошей эмоции.

Вторую задачу она провалила, ведь ей не хватило физической выдержки. Эмоциями и позами она тоже не впечатлила. И плохой она была на дефиле, ведь вышла на подиум без партнера. Она попыталась оправдаться, что боится насекомых (именно с тараканами она должна была дефилировать). Но экспертов это не тронуло.

Финальным испытанием на этой неделе в Топ-модель по-украински – была тоже фотосессия. Они будут телами рисовать картину, при этом нужно передать эмоции. Это нужно для удачных фото.

Лиза сразу поняла, что задача не только в рисовании картины, но прежде всего в фотосессии. Поэтому она не забывала красиво позировать. В то же время Ярина устроила эффектный перформанс. Она так увлеклась рисованием, что забыла о позировании.

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Очевидно, что больше хороших кадров получилось у Лизы. Именно она остается в проекте. А Ярина едет домой.

Топ-модель по-украински

Это модельное реалити-шоу, которое дает возможность покорить мир высокой моды молодым людям, независимо от гендерной принадлежности. Здесь на равных за звание топ-модели борются ребята из разных уголков Украины. Никаких команд – каждый сам за себя. Эксперты организуют для участников различные испытания, чтобы подготовить выпускников Модельной школы к работе в мире высокой моды.