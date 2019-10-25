Топ-модель по-украински 3 сезон 9 выпуск: кто покинул проект

25 октября состоялся 9 выпуск нового 3 сезона шоу "Топ-модель по-украински". В проекте уже осталось 10 девушек. И на этой неделе их стало еще меньше – проект покинула Гоша.

Эта неделя 3 сезона "Топ-модель по-украински" стала абсолютно провальной для Гоши. Первое задание, где нужно было показать эмоцию куклы, эксперты не увидели эту эмоцию ни на кукле, ни на Гоше.

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Вторая задача в "Топ-модель по-украински" у Гоши тоже не удалось. Она была вялая, и эксперты не отметили хорошей работы как модели. То именно в финальном дефиле — вместо того, чтобы показать одежду, девушка почему-то спряталась за партнера.

Еще одной девушкой, разочаровавшей экспертов – стала Амина. У нее тоже не получалось ни удачных фото, ни хорошего дефиле. Поэтому неожиданностью это не стало.

Кстати, девушки очень близко дружат на проекте, поэтому бороться друг против друга им будет сложно.

Последнее испытание тоже было с партнером. Каждая из девушек должна была выбрать себе напарницу из остальных моделей.

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У топ-модель по-украински девушки должны были фотографироваться на зеленом фоне, а их напарницы должны были подсказывать им, какая же сцена будет у них на фоне. Амина выбрала в напарницы Мальвину. Она не слишком хорошо объясняла Амине, что в кадре, поэтому девушке приходилось очень много выкладываться самой. Однако, работала Амина очень круто.

Зато Гоша у топ-модель по-украински выбрала в напарницы болтливую Дарью. Она не только рассказывала о сцене, но и помогала Гоше сформировать правильную позу. Однако это ей не очень помогло. Гоша справилась хуже Амины, поэтому именно Гоша покидает проект.

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Топ-модель по-украински

Это модельное реалити-шоу, которое дает возможность покорить мир высокой моды молодым людям, независимо от гендерной принадлежности. Здесь на равных за звание топ-модели борются парни и девушки из разных уголков Украины. Никаких команд – каждый сам за себя. Эксперты организуют для участников различные испытания, чтобы подготовить выпускников Модельной школы к работе в мире высокой моды.