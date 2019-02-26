Топ-модель Жизель Бюндхен отпраздновала 10 лет совместной жизни с Томом Брэди: редкие кадры

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Жизель Бюндхен и Томом Брэди
Жизель Бюндхен и Томом Брэди / Instagram / @gisele

Бразильская супермодель, более известная как "ангел" Victoria's Secret, поделилась редкими фотографиями со своим мужем Томом Брэди по случаю 10 годовщины после свадьбы. Жизель Бюндхен трогательно поздравила своего возлюбленного в социальной сети Instagram.

Экс-"ангел" Victoria's Secret поделилась знаменательной датой в ее семейной жизни со своей многомиллионной аудиторией. 38-летняя Жизель Бюндхен опубликовала на своей странице в Instagram редкие фотографии с мужем, а также трогательно написала о нем и их отношениях.

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На одной из фотографий Жизель предстала в свадебном платье, а Том Брэди в классическом смокинге. Фотография, которой супермодель поделилась с миром, сделана у алтаря во время торжественного празднования их свадьбы.

Не могу поверить, что прошло уже десять лет с того времени, как мы решили прожить эту жизнь вместе. Десять невероятных лет! Для меня нет ничего ценнее, чем ты и наша семья. Хочу состариться вместе с тобой, идя рука об руку, любя и поддерживая друг друга еще много-много лет,
– написала под снимком Жизель.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Gisele Bündchen (@gisele)

 

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Теги: LifeStyle Victoria's Secret Мода
Источник: LifeStyle 24
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