Топ-модель Жизель Бюндхен отпраздновала 10 лет совместной жизни с Томом Брэди: редкие кадры

Бразильская супермодель, более известная как "ангел" Victoria's Secret, поделилась редкими фотографиями со своим мужем Томом Брэди по случаю 10 годовщины после свадьбы. Жизель Бюндхен трогательно поздравила своего возлюбленного в социальной сети Instagram.

Экс-"ангел" Victoria's Secret поделилась знаменательной датой в ее семейной жизни со своей многомиллионной аудиторией. 38-летняя Жизель Бюндхен опубликовала на своей странице в Instagram редкие фотографии с мужем, а также трогательно написала о нем и их отношениях.

Читайте также: Бразильская супермодель Бюндхен снялась в нежных образах для известного глянца: фото

На одной из фотографий Жизель предстала в свадебном платье, а Том Брэди в классическом смокинге. Фотография, которой супермодель поделилась с миром, сделана у алтаря во время торжественного празднования их свадьбы.

Не могу поверить, что прошло уже десять лет с того времени, как мы решили прожить эту жизнь вместе. Десять невероятных лет! Для меня нет ничего ценнее, чем ты и наша семья. Хочу состариться вместе с тобой, идя рука об руку, любя и поддерживая друг друга еще много-много лет,

– написала под снимком Жизель.