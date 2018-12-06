ТОП самых популярных видеороликов YouTube в мире и Украине: рейтинг Google

В конце каждого года видеохостинг YouTube называет самые популярные видеоролики прошедшего года, наиболее просматриваемые в мире и в каждой стране в частности. Первую строчку в мировом рейтинге 2018 года заняло видео "To Our Daughter" Кайли Дженнер, а в украинском – клип украинской группы KAZKA на песню "Плакала".

Ежегодный рейтинг под названием YouTube Rewind 2018 6 декабря обнародовал список топ-10 видеороликов, которые в этом году получили наибольшую популярность. В качестве критериев популярности видео было выбрано не только количество просмотров видеопубликаций, но и время просмотров, число пересылок, комментариев, предпочтений и ряд других инструментов.

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Следовательно, рейтинг самых популярных музыкальных видео возглавил видеоролик песни "Te Bote Remix" артистов из Латинской Америки на испанском языке. На сервисе он был опубликован 11 апреля 2018 и сегодня его просмотры достигли отметки в 1,4 миллиарда просмотров.

Смотреть видео онлайн "Te Bote Remix":

ТОП-10 самых популярных музыкальных видео YouTube в мире:

1. Te Bote Remix — Casper, Nio García, Darell, Nicky Jam, Bad Bunny, Ozuna | Video Oficial

2. Nicky Jam x J. Balvin — X (EQUIS) | Video Oficial | Prod. Afro Bros & Jeon

3. Maroon 5 — Girls Like You ft. Cardi B

4. Daddy Yankee | Dura (Video Oficial)

5. Ozuna x Romeo Santos — El Farsante (Remix) (Video Oficial)

6. Becky G, Natti Natasha — Sin Pijama (Video Oficial)

7. El Chombo — Dame Tu Cosita feat. Cutty Ranks (Official Video) [Ultra Music]

8. Drake — God’s Plan

9. Reik — Me Niego ft. Ozuna, Wisin (Video Oficial)

10. Vaina Loca — Ozuna x Manuel Turizo (Video Oficial)

Также в другом рейтинге первое место в десятке самых популярных видео занял 11-минутный фильм "To Our Daughter" с подробностями беременности и рождения дочери Сторми в самой популярной в мире светской львицы Кайли Дженнер. Видео появилось в YouTube 4 февраля, через 3 дня после рождения дочери, и по состоянию на сейчас его посмотрело более 76 миллионов раз.

Смотреть видео онлайн "To Our Daughter":

ТОП-10 самых популярных видео YouTube в мире:

1. To Our Daughter

2. Real Life Trick Shots 2 | Dude Perfect

3. we broke up

4. Walmart yodeling kid

5. Do You Hear "Yanny" or "Laurel"? (SOLVED with SCIENCE)

6. Portugal v Spain – 2018 FIFA World Cup Russia – MATCH 3

7. Build Swimming Pool Around Underground House

8. Cobra Kai Ep 1 – "Ace Degenerate" – The Karate Kid Saga Continues

9. Behan Bhai Ki School Life – Amit Bhadana

10. NGƯỜI TRONG GIANG HỒ PHẦN 6 | LÂM CHẤN KHANG | FULL 4K | TRUYỀN NHÂN QUAN NHỊ CA | PHIM CA NHẠC 2018

Что касается Украины, то первое место в рейтинге самых популярных музыкальных видео занял видеоклип группы KAZKA на песню "Плакала". Композиция получила признание и награды не только в Украине, а за рубежом в России. По состоянию на сегодня количество просмотров клипа составляет более 70 миллионов. Видеоролик появился в YouTube 25 сентября.

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Смотреть видео онлайн "Плакала":

ТОП-10 самых популярных музыкальных видео YouTube в Украине:

KAZKA – ПЛАКАЛА [OFFICIAL AUDIO]

#2Маши – Босая

Время и Стекло – ТОП [Lyric Video]

MONATIK & Надя Дорофеева – Глубоко…

Артур Пирожков "Чика"

Время и Стекло – Е,Бой

LOBODA – SuperSTAR [Audio]

Егор Крид feat. Филипп Киркоров – Цвет настроения черный (премьера клипа, 2018)

Оля Полякова – Королева Ночи

MARUV & BOOSIN – Drunk Groove (Official Video)

Также стало известно о рейтинге самых популярных видеороликов в Украине, в которые вошли различные телевизионные программы, сериалы и прочее. Первую строчку в списке занял видеоролик с 1 серией сериала "Школа" телеканала "1+1".

Смотреть видео онлайн "Школа. 1 серия":

ТОП-10 самых популярных видео YouTube в Украине:

1. Школа. 1 серія

2. DZIDZIO Контрабас (FULL HD)

3. Папа запретил дочке идти на выпускной в сексуальном платье – Дизель Шоу 2018 | ЮМОР ICTV

4. ПРЕМЬЕРА КЛИПА "VIKI SHOW – Просто" /// Вики Шоу

5. Юрий Ткач – "Я і Сара" – выбор вслепую – Голос страны 8 сезон

6. Фиксики – Окно / Fixiki

7. Шкура, алкаш, барыга – Муж научил попугая разговаривать | Новый Вечерний Квартал 2018

8. Гарик Харламов, Тимур Батрутдинов, Демис Карибидиc – Шоу "Лучше Всех"

9. Руки Мыть Нужно Каждый День – Детские песни – Развивающие мультфильмы для детей

10. Полный выпуск Нового Вечернего Квартала 2018 в Турции от 19 мая

Напомним, что с 10 мая видеохостинг YouTube расширил свои музыкальные чарты на 44 страны, в которых впервые вошла Украина. С тех пор специалисты YouTube составляли украинские чарты, в которых выделяли три основных рейтинги: "Топ-песни", "Топ-видео" и "Топ-исполнители".