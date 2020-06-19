Эпатажная американская певица Леди Гага поразила поклонников новым фото. Она предстала перед камерой без макияжа и продемонстрировала натуральную красоту.

Леди Гага не стесняется публиковать в сети различные фото. Она позирует в откровенных фотосессиях, показывает свои прелести и не учитывает мнение окружающих. На личной странице артистки в инстаграме появился очередной провокационный снимок.

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Исполнительница опубликовала селфи, которое произвела на фоне бассейна. Она изображена без макияжа, а волосы собрала сзади. Поклонники сразу обратили внимание на естественную красоту знаменитости, ведь она в очередной раз продемонстрировала великолепный внешний вид без использования косметики.

Также интересен наряд Леди Гаги. Она похвасталась пикантными формами, надев короткий топ розового цвета без бюстгальтера. Он подчеркнул интимные зоны ее груди.

На фотографии можно разглядеть и загар певицы. Вероятно, она в таком образе нежилась на солнце.

Думаю о мире и посылаю любовь. Я гуляю по кругам, иногда задумываюсь о том, что хочу сказать. Я хочу сказать, что я тебя люблю,

– написала в публикации Леди Гага.



Леди Гага показала, как выглядит без макияжа / Instagram / @ladygaga