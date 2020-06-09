Украинская певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, продолжает будоражить сеть жаркими видео. Звезда поделилась роликом, на котором показала зажигательные танцы.

Настя Каменских радуется летним солнечным дням и делится положительным настроением с поклонниками. На ее личной странице в инстаграме появилось сообщение, где она показала ритмичные танцы в стильном летнем образе.

Читайте также В сетчатой ​​кофте: Настя Каменских взбудоражила сеть пикантным образом и горячими танцами

Образ Насти Каменских

Для зажигательного видео NK выбрала короткий топ серого цвета и черные блестящие штаны. Такой наряд подчеркнул стройную и спортивную фигуру артистки. Ее уши украшали большие серьги-кольца.

На лице артистка сделала макияж в коричневых оттенках, а волосы уложила в свои фирменные кудри. Звезда в очередной раз продемонстрировала отличный look, от которого в восторге украинские модницы.

Танец NK

Исполнительница движется в такт энергичного трека. Она неоднократно демонстрировала прекрасные танцевальные навыки в своих клипах или во время концертов. Также неизменным остается замечательный музыкальный вкус. В ролике звучит композиция The Ciggie, исполнителем которой является Cloonee.

В публикации звезда отметила, что отправляет подписчикам, которых у нее 5 миллионов, положительные эмоции.

Отметим, это не первое танцевальное видео, которое Настя разместила на своем аккаунте. Предлагаем посмотреть ролики NK и зарядиться энергией на весь день.