В топе и блестящих брюках: Настя Каменских показала зажигательные танцы – видео
Украинская певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, продолжает будоражить сеть жаркими видео. Звезда поделилась роликом, на котором показала зажигательные танцы.
Настя Каменских радуется летним солнечным дням и делится положительным настроением с поклонниками. На ее личной странице в инстаграме появилось сообщение, где она показала ритмичные танцы в стильном летнем образе.
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Образ Насти Каменских
Для зажигательного видео NK выбрала короткий топ серого цвета и черные блестящие штаны. Такой наряд подчеркнул стройную и спортивную фигуру артистки. Ее уши украшали большие серьги-кольца.
На лице артистка сделала макияж в коричневых оттенках, а волосы уложила в свои фирменные кудри. Звезда в очередной раз продемонстрировала отличный look, от которого в восторге украинские модницы.
Танец NK
Исполнительница движется в такт энергичного трека. Она неоднократно демонстрировала прекрасные танцевальные навыки в своих клипах или во время концертов. Также неизменным остается замечательный музыкальный вкус. В ролике звучит композиция The Ciggie, исполнителем которой является Cloonee.
В публикации звезда отметила, что отправляет подписчикам, которых у нее 5 миллионов, положительные эмоции.
Отметим, это не первое танцевальное видео, которое Настя разместила на своем аккаунте. Предлагаем посмотреть ролики NK и зарядиться энергией на весь день.