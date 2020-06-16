В топе и большой шляпе: Даша Астафева соблазнила откровенным образом – фото
Модель и певица продолжает захватывать сеть откровенными съемками. В новой фотосессии Даша Астафьева позировала перед камерой в образе нюдового цвета и большой шляпе, соблазнительно обнажив тело в топе и трусиках.
Результаты рекламной съемки Даша Астафьева показала в инстаграм-профиле. Звезда каждый раз поражает соблазнительными образами, которые подчеркивают ее женственность и роскошные формы. Фотосессия состоялась в студии, а локацией стали деревянные ящики, на которых сидела модель.
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Астафьева показала look нюдового цвета. На ней топ на тонких бретелях, который эротично облегал пышную грудь, и трусики с высокой талией. Хрупкие обнаженные плечи она прикрыла вязаным болеро, которое акцентировало на большом бюсте.
Стильным аксессуаром стала шляпа молочного цвета, которая контрастировала с оттенком наряда. Даша Астафьева не забыла и о многочисленных браслетах и массивных серьгах. Волнистые волосы звезда оставила распущенными, а насыщенным макияжем выделила глаза.