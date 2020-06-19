Артистка, которая работает под псевдонимом NK, тщательно следит за своим питанием и занимается спортом. Настя Каменских решила поделиться ежедневными утренними упражнениями, поразив поклонников стройностью и идеальной фигурой.

Певица не скрывает, что ее путь к вожделенных форм был сложным и утомительным. Однако она с радостью делится личным опытом в Инстаграме и советует подписчикам эффективные утренние упражнения, которые помогут избавиться от лишних сантиметров и держать тело в тонусе.

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Так, каждый день Настя Каменских начинает с 15-минутной тренировки, которая уменьшает аппетит на весь день и стимулирует мозг просыпаться. Во время одного из таких ежедневных занятий спортом она предстала перед камерой.

Образ Насти Каменских

Звезда позировала в образе total black. На ней короткий сетчатый топ, одетый в светлый спортивный бюстгальтер, и лосины с высокой талией, которые подчеркивали ее чрезвычайно стройные ноги. Look акцентировал и на хрупкой талии. Волосы звезда собрала в высокий пучок, а на террасе дома разложила скакалку, резинку для тренировки и коврик для фитнеса.

Утренняя тренировка от Насти Каменских

Планка на локтях – три круга по 30 секунд

Отжимания с широким разведением рук – два подхода по 10-15 раз

Приседания у стены – два подхода по 5 раз

Фоловеры не только засыпали звезду комплиментами относительно внешнего вида в комментариях, но и признались, что Настя Каменских – настоящий мотиватор для занятий спортом и работы над собой.