Популярная певица Настя Каменских в который раз доказывает, что является одной из самых привлекательных женщин в украинском шоу-бизнесе. Она в очередной раз распространила зажигательный ролик, на котором продемонстрировала стройную и спортивную фигуру.

Настя Каменских, которая также известна под псевдонимом NK, любит снимать различные ролики для своих подписчиков. Более пятимиллионная аудитория пользователей социальной сети инстаграм ждет новых публикаций на ее аккаунте. Артистка решила показать фанатам видео на зажигательную авторскую песню.

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Во время каждого выступления или в клипах певица щеголяет гибкостью и соблазнительными формами. Она прекрасно владеет своим телом и знает, как показать себя с выгодной стороны.

На ролике, который распространила NK, она изображена вместе с танцовщицами в хореографическом зале. Девушки исполняют соблазнительные движения под испаноязычную композицию Каменских Elefante. Клип на этот хит набрал уже более 87 миллионов просмотров. Он звучит во многих странах мира. В частности, уже успел захватить слушателей Латинской Америки.

Образ Насти Каменских

Настя предстала перед камерой в обтягивающих лосинах черного цвета и коротком черном топе. Такой наряд хорошо подчеркнул ее аппетитные формы. Она дополнила образ кофтой, которую завязала на талии. Соединила look с обувью на высоких каблуках. Видео было снято на репетиции. Каменских уложила волосы в обычные кудри и оставила распущенными. На лице она сделала легкий естественный макияж.

NK – Elefante: смотрите видео онлайн