Популярная украинская исполнительница Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, в очередной раз порадовала фолловеров новым снимком, на котором появилась в откровенном образе. В очередном фэшн-look она похвасталась своей грудью.

Настя Каменских без устали делится со своей пятимиллионной аудиторией поклонников вариантами стильных аутфитов. На ее личной странице в инстаграме появилось пикантное фото.

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Артистка является одной из самых привлекательных женщин украинского шоу-бизнеса. Она знает, как подчеркнуть женственность и сексуальность и привлечь внимание к своей личности в любое время.

На днях Настя позировала во дворе собственного загородного дома в эротическом образе. На снимке, который певица распространила в сети, она изображена в бежевой накидке свободного кроя с кружевом. Также надела майку в тон и белый бюстгальтер. Исполнительница выбрала для фото позу, в которой видно ее обнаженную грудь.

Уши Каменских украшают большие золотистые серьги оригинальной формы, а шею – красивая подвеска. На лице у нее сияет улыбка и макияж в коричневых оттенках с акцентом на глазах. Волосы Настя уложила в кудри, которые нежно развивает ветер.

Эмоции счастья – это то, что всегда наполняет нас изнутри. И каждый человек создает их для себя сам. Моменты с любимыми и близкими людьми всегда наполняют меня прекрасными чувствами. Давайте жить так, чтобы хотелось вспоминать каждый свой день!

– написала в публикации NK.



Настя Каменских в пикантном образе​ / Instagram / @kamenskux