Популярная украинская телеведущая довольно редко выбирает откровенные образы для публичных выходов. Однако в первый день лета Катя Осадчая решила продемонстрировать свои прелести в бассейне. Она устроила ночные купания топлес.

Провокационные фото появились в личном инстаграм-профиле звезды. Судя по всему, Катя Осадчая безумно ждала летнего сезона, ведь открыла его еще ночью за тридцать минут до полночи. Чтобы сделать купание более памятными, она решили плавать топлес.

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Знаменитость после бани погрузилась в холодный бассейн, температура воды достигала лишь 12 градусов. Стоит заметить, что перепад температур вызвал незабываемые эмоции у Осадчей, которые она не скрывала на серии фотографий. Звезда наслаждалась отдыхом в шортах, оголив грудь без бюстгальтера. Пышный бюст звезды прикрывали волны.

Ведущая, которая привыкла появляться на публике в роскошных платьях и с изысканной прической, собрала волосы в высокий пучок и показала лицо без макияжа.



Катя Осадчая устроила ночные купания без бюстгальтера / Фото: Instagram / @kosadcha



Катя Осадчая устроила ночные купания без бюстгальтера / Фото: Instagram / @kosadcha

Как отреагировали фоловеры

Поклонники звезды не скрывали своего восхищения жизнерадостным поведением Осадчей. Поступок кумира пользователи сети назвали авантюрным и не оставили без внимания отсутствие бюстгальтера на ее теле: "Катя, вы гениальная авантюристка. Так откровенно, мужественно встречать лето", "Купальник покинул чат".