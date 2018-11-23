Топлес и в чулках: Рианна снялась в сексуальной фотосессии

Поп-певица Рианна продолжает удивлять своих поклонников. Звезда снялась в сексуальной рекламе, показав обольстительное тело в трусах и чулках.

Черная пятница заполонила весь мир. Поэтому знаменитости, которые объединяют творчество с бизнесом, на несколько дней забыли о выступлениях и начали активно рекламировать свои изделия.

Читайте также: Хакеры показали обнаженную Рианну: горячие фото (18+)

Исключением не стала и певица Рианна, которая в сети объявила о большой распродаже нижнего белья Savage x Fenty. Звезда предстала перед поклонниками топлесс и в красных трусах. Свой сексуальный образ она дополнила черными чулками. Перчатки и обувь на каблуках завершили горячий образ Рианны.



Сексуальная Рианна / Instagram @badgalriri



Обольстительный образ Рианны / Instagram @savagexfenty

Стоит отметить, что певица – владелица косметического бренда, поэтому в сексапильной фотосессии звезда появилась с идеальным макияжем. Рианна подвела губы красной помадой, что добавило к ее образу пикантности.