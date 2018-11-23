Топлес и в чулках: Рианна снялась в сексуальной фотосессии

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Рианна
Рианна / hdfashion.tv

Поп-певица Рианна продолжает удивлять своих поклонников. Звезда снялась в сексуальной рекламе, показав обольстительное тело в трусах и чулках.

Черная пятница заполонила весь мир. Поэтому знаменитости, которые объединяют творчество с бизнесом, на несколько дней забыли о выступлениях и начали активно рекламировать свои изделия.

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Исключением не стала и певица Рианна, которая в сети объявила о большой распродаже нижнего белья Savage x Fenty. Звезда предстала перед поклонниками топлесс и в красных трусах. Свой сексуальный образ она дополнила черными чулками. Перчатки и обувь на каблуках завершили горячий образ Рианны.

Сексуальна Ріанна
Сексуальная Рианна / Instagram @badgalriri

Ріанна фото 18+
Обольстительный образ Рианны/ Instagram @savagexfenty

Стоит отметить, что певица – владелица косметического бренда, поэтому в сексапильной фотосессии звезда появилась с идеальным макияжем. Рианна подвела губы красной помадой, что добавило к ее образу пикантности.

Теги: Музыка LifeStyle Мода Рианна
Источник: 24 Канал
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