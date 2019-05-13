Топлес и в купальнике: Алессандра Амбросио поделилась привлекательными снимками с отдыха

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио, которая была одной из "ангелов" Victoria's Secret, активно ведет свой блог в сети. Там на днях знаменитость поделилась серией сексуальных фото, на которых появилась в купальниках.

Даже после расторжения контракта с бельевым брендом Victoria's Secret Алессандра Амбросио не утратила популярности. 38-летнюю манекенщицу приглашают на пикантные съемки, а количество ее сторонников ежегодно растет. В частности, за Instagram-страницей звезды пока следят почти 10 миллионов подписчиков.

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Поэтому Алессандра Амбросио ежедневно публикует все новые кадры, на которых не боится примерять соблазнительные образы. На днях модель опубликовала очередные фото с отдыха. Перед камерой зажигательная Алессандра Амбросио появилась в горячих купальниках золотого и черного цвета.

Кроме этого, модель похвасталась упругими ягодицами в золотистых трусах с высокой талией. При этом Алессандра Амбросио отказалась от верха пляжного наряда, загорая у бассейна топлес.

Как известно, в начале апреля 2019 года Алессандра Амбросио стала лицом бренда купальников GAL Floripa. Поэтому, вероятно, серия горячих фото модели – это часть рекламной кампании, которую звезда дополнительно развивает на своей странице.