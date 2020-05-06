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Топлес и в латексных перчатках: певица Камила Кабелло поделилась эротичным снимком

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Камила Кабелло: сексуальные фото
Камила Кабелло: сексуальные фото / Instagram / @camila_cabello

Знаменитая американская певица Камила Кабелло, кажется, не скучает на карантине. Артистка опубликовала в сети новое пикантное фото, на котором предстала топлес.

Провокационную фотографию Камила Кабелло разместила на официальной странице в инстаграм. Артистка предстала перед камерой без какого-либо наряда, что выглядело соблазнительно в кадре. Обнаженную грудь зажигательная брюнетка прикрыла руками, которые одела в латексные черные перчатки.

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Ярким акцентом эротического образа также стал обруч с большим красным сердцем. Аксессуар украсил распущенные волнистые волосы Камилы Кабелло.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений camila (@camila_cabello)

Это не единственное эротическое фото Камилы Кабелло. Ранее артистка любила будоражить сеть сексуальными платьями или латексными корсетами.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений camila (@camila_cabello)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений camila (@camila_cabello)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений camila (@camila_cabello)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений camila (@camila_cabello)

 

Автор: Надежда Биленко
Теги: Эротика LifeStyle Новости LifeStyle
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