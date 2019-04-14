Топлес и в приталенных джинсах: Эмили Ратаковски показала сексуальные кадры

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Эмили Ратаковски
Эмили Ратаковски / Instagram / @ emrata

Популярная американская модель и актриса Ратаковски любит хвастаться своими стройными формами и пышным бюстом. Звезда в который раз взбудоражила сеть, показав обнаженное тело.

Эмили Ратаковски – одна из немногих моделей, которые умеют добавить сексуальности любому образу. Даже во время нью-йоркской прогулки с мужем Себастьяном Бир-Маклардом звезда выглядела очень соблазнительно. Не менее пикантными являются и съемки манекенщицы для глянца и брендов.

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Так, на днях Эмили Ратаковски приняла участие в фотосессии для известного бренда Levis. Популярная модель примерила светлые джинсы с высокой талией, которые есть в новой коллекции одежды. К ним дизайнеры подобрали стильный шелковый топ с леопардовым принтом.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Levi's (@levis)

Однако к такому стильному образу Ратаковски решила добавить перчинки. Звезда сняла с себя топ, оставшись позировать с обнаженной грудью. Модель игриво прикрыла грудь руками и выгнула спину, что выглядело очень сексуально. Кроме этого, зажигательная Ратаковски покрутила упругими ягодицами перед камерой, приплясывая без музыки. Такие горячие кадры не вошли в рекламу Levis, однако заняли место в портфолио манекенщицы в сети.

Вероятно, автором провокационной съемки был муж Эмили – Себастьян Бир-Маклард. В одном из интервью модель призналась, что ее любимый разделяет страсть к горячим фотосессиям и часто создает для нее горячие кадры.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений FashionTV (@fashiontv)

 

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Мода Эмили Ратажковски
Источник: LifeStyle 24
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