Топлесс и без макияжа: Кейт Мосс украсила обложку известного глянца

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Кейт Мосс снялась для British Vogue
Кейт Мосс снялась для British Vogue / Instagram / @britishvogue

Британская модель Кейт Мосс в 45 лет охотно соглашается на сексуальные съемки. В сети появились ее очередные фото, на которых манекенщица позировала топлесс.

Журнал Vogue предложил обольстительной Кейт Мосс стать звездой нового выпуска. На такое предложение модель без колебаний согласилась и приняла участие в сексуальной фотосессии.

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Авторы съемки, фотографы Inez And Vinoodh, создали три обложки для британского глянца. Самым пикантным было фото Кейт Мосс, на котором она прикрыла обнаженную грудь руками. При этом модель примерила светлую бандану с украшениями и серьги. Звезда не имела макияжа, что совсем не повлияло на ее привлекательность.

Кейт Мосс обнажилась. Как всегда привлекательна, звезда трех специальных обложек майского выпуска British Vogue,
– написали представители глянца.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений British Vogue (@britishvogue)

На других фото Кейт Мосс примерила более сдержанные образы. Перед поклонниками она появилась в шляпе и белоснежной блузке, в которой пикантно виднелись обнаженные груди. Кроме этого, знаменитая британка одела объемную шубу и штанный костюм. На этих снимках Кейт Мосс имела легкий макияж и различные прически. Выглядела 45-летняя модель отлично. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений British Vogue (@britishvogue)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений British Vogue (@britishvogue)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений British Vogue (@britishvogue)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений British Vogue (@britishvogue)

 

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Мода
Источник: LifeStyle 24
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