Топлесс и со змеей: Эльза Госк показала первые кадры сексапильной съемки

Обольстительная Эльза Госк в очередной раз ошеломила сеть. 30-летняя манекенщица опубликовала кадры сексапильной фотосессии, в которой снялась вместе с настоящей змеей.

Шведская модель Эльза Госк – одна из самых популярных "ангелов" Victoria's Secret. Знаменитость не только представляет бельевой бренд, но и участвует в стильных фотосессиях. Не отказывается эффектная манекенщица и от сексапильных съемок.

Читайте также: "Ангел" Victoria's Secret Тейлор Хилл не постеснялась показать откровенное фото с акне на лице

В своем блоге модель показала очередные соблазнительные кадры, которые успели взбудоражить сеть. Перед камерой Эльза Госк позировала только в трусах, которые были едва заметны на ее стройном теле. Обнаженную грудь сексапильная блондинка прикрыла настоящей змеей, которая свисала с ее плеч. Модель сделала объемную укладку и завершила пикантный образ макияжем с акцентом на глаза.

Сегодня я работала с 60-футовой змеей. Обычные будни, – написала Эльза Госк, добавив первые кадры со съемки.

Пока неизвестно, в каком глянце "ангел" Victoria's Secret предстанет в сексуальном образе. Сама Эльза Госк тоже не раскрывает деталей провокационной съемки.

Стоит отметить, что Эльза Госк не впервые показывает свое роскошное тело топлес. В блоге модели есть немало соблазнительных кадров, на которых она хвастается сексапильными формами.