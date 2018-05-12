Топлесс и со змеей: Эльза Госк показала первые кадры сексапильной съемки

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Эльза Госк обнажилась перед камерой
Эльза Госк обнажилась перед камерой / Instagram / @hoskelsa

Обольстительная Эльза Госк в очередной раз ошеломила сеть. 30-летняя манекенщица опубликовала кадры сексапильной фотосессии, в которой снялась вместе с настоящей змеей.

Шведская модель Эльза Госк – одна из самых популярных "ангелов" Victoria's Secret. Знаменитость не только представляет бельевой бренд, но и участвует в стильных фотосессиях. Не отказывается эффектная манекенщица и от сексапильных съемок.

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В своем блоге модель показала очередные соблазнительные кадры, которые успели взбудоражить сеть. Перед камерой Эльза Госк позировала только в трусах, которые были едва заметны на ее стройном теле. Обнаженную грудь сексапильная блондинка прикрыла настоящей змеей, которая свисала с ее плеч. Модель сделала объемную укладку и завершила пикантный образ макияжем с акцентом на глаза.

Сегодня я работала с 60-футовой змеей. Обычные будни, – написала Эльза Госк, добавив первые кадры со съемки.

Пока неизвестно, в каком глянце "ангел" Victoria's Secret предстанет в сексуальном образе. Сама Эльза Госк тоже не раскрывает деталей провокационной съемки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений elsa hosk (@hoskelsa)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений elsa hosk (@hoskelsa)

Стоит отметить, что Эльза Госк не впервые показывает свое роскошное тело топлес. В блоге модели есть немало соблазнительных кадров, на которых она хвастается сексапильными формами.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений elsa hosk (@hoskelsa)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений elsa hosk (@hoskelsa)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений elsa hosk (@hoskelsa)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений elsa hosk (@hoskelsa)

 

Теги: LifeStyle Victoria's Secret Эротика Мода
Источник: 24 Канал
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