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"Топ-4": кто сыграет злодея в новом фильме Marvel

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Киностудия Marvel готовит новую супергеройскую киноленту. В ноябре 2021 года мир увидит четвертую часть фильма "Тор". Но пока новинка кино еще не вышла в прокат, актриса Тесса Томпсон раскрыла несколько интересных деталей для зрителей.

Как сообщает The Wrap, голливудская звезда подтвердила слухи, что в фильме "Тор: Любовь и гром" (Thor: Love and Thunder) сыграет знаменитый мастер перевоплощений Кристиан Бейл. Именно он предстанет перед зрителями в образе злодея.

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"Кристиан Бейл сыграет нашего злодея, это будет просто фантастически! Я прочитала уже сценарий. Не могу рассказывать его детали, но оставалась под впечатлением от него во время общения с Натали ... В фильме будут не только знакомые лица, к нашей команде присоединились и новые люди", – рассказала Тесса Томпсон.

В фильме "Тор: Любовь и гром" актриса сыграет Валькирию – асгардскую воительницу, из элитных войск Одина. Однако в новой киноленте героиня Тессы Томпсон станет королевой Нового Асгарда.

Она будет королевой. Если она не сможет найти пару, просто будет королем и королевой одновременно,
– открыла тайну своей героини актриса.


Тесса Томпсон в образі Валькирии/ Marvel Studios

Впервые о новом фильме "Тор: Любовь и гром" заговорили летом 2019 года. Тогда режиссер и сценарист Тайка Вайтини подписал контракт с Marvel на создание супергеройской киноленты. Затем на фестивале Comic-Con было официально объявлено, что четвертая часть "Тора" выйдет в прокат в ноябре 2021 года. Тогда же рассекретили первых актеров, которые точно появятся в фильме.

Актеры и роли фильма "Тор Любовь и гром":

  • Крис Хемсворт – Тор, один из мстителей и бывший король Асгарда
  • Тесса Томпсон – Валькирия, воительница и королева Асгарда
  • Натали Портман – Джейн Фостер, ученый, бывшая девушка Тора
  • Тайка Вайтити – воин расы кронан
  • Кристиан Бэйл – злодей

Сюжет новой киноленты основан на комиксах Джейсона Аарона "Могучий Тор". В новом фильме Marvel авторы проекта представят женскую версию Тора, которую исполнит Натали Портман. Уже в октябре 2019 года Тайка Вайтини признался, что сценарий "Тор: Любовь и гром" уже написан, однако он будет меняться в процессе съемок. Режиссер не был уверен, будет ли экранизирована часть, где Джейн Фостер болеет раком, но добавил, что это "важный момент в серии комиксов". Поэтому ответ на этот вопрос зрители увидят уже во время просмотра новинки.

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: LifeStyle Голливуд Кино Marvel
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