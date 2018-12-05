Торт "Пьяная вишня" можно легко отнести к зимним вкусностям. Ведь именно этот шедевр кулинарии греет нас ароматным запахом вишни и шоколада в сочетании с тонкими нотками выпаренного коньяка.

Рецепт приготовления



Ингредиенты для десерта / 24 канал

Для приготовления шоколадного бисквита нам понадобится:

6 яиц

2 желтка

150 г сахара

150 г муки

30 г какао или кероба

Чтобы у нас испекся пышный и упругий бисквит, нам нужно взбить яйца с желтками с добавлением сахара до максимально устойчивой массы. По времени это должно занять около 10 минут.

Муку и какао нужно предварительно просеять через сито и небольшими частями добавлять в яичную массу, аккуратно вымешивая наш будущий бисквит лопаткой.

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После получения однородной массы выливаем его в круглую форму для выпекания, размером 20 сантиметров в диаметре.

Выпекать бисквит нужно при температуре 160 градусов 35 минут. Проверяем его на готовность деревянной шпажкой по центру коржа. Наша шпажка должна быть сухой.

Готовый бисквит должен полностью остыть, и только тогда с помощью острого ножа мы отделяем верхнюю часть бисквита. Вынимаем серединку и измельчаем ее руками в отдельный сосуд.

Ингредиенты для начинки:

150 г сгущенного молока

500 г вишни без косточек

90 г черного шоколада

100 г сливочного масла

60 мл коньяка

Вишню без косточек нужно предварительно замочить в выпаренном два раза коньяке.

Жидкость, которая останется после настоянной в коньяке вишни, подойдет нам для пропитки бисквита.

Шоколад топим на водяной бане, придерживаясь низкой температуры, чтобы не испортить его глянцевую структуру.

Шоколадную крошку из середины бисквита смешиваем со сгущенным молоком, маслом, растопленным шоколадом и вишней.

Полученную смесь выкладываем в середину бисквита, разравниваем ее и накрываем предварительно срезанным коржом.

Для приготовления шоколадного ганаша нам нужно:

250 г 80% шоколада

250 мл сливок

40 г сиропа глюкозы

55 г сливочного масла

80 мл сахарного сиропа

Разогреваем сливки с добавлением сиропа глюкозы и сахарного сиропа.

Шоколад и масло топим на паровой бане и добавляем его в готовую, теплую сливочную массу.

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Перемешиваем до однородной массы и покрываем наш торт ганашем.

Готовый торт ставим в холодильник и даем ему настояться 3-4 часа.

Украшаем вишней или кокосом.

Приятного аппетита!