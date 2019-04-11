Торт "Сникерс" – рецепт изысканного десерта

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Рецепт торта "Сникерс"
Рецепт торта "Сникерс" / LifeStyle 24

Торт "Сникерс" – это невероятно нежное сочетание воздушного шоколадного бисквита и жареных соленых орешков с кремом из сгущенного молока. Слюнка потекла? Скорее готовить этот изысканный десерт!

Как приготовить шоколадный бисквит

Ингредиенты для бисквита:
– 6 яиц;
– 2 желтка;
– 150 г сахара;
– 150 г муки;
– 30 г какао или кероба

1. Чтобы у вас испекся пышный и упругий бисквит, нужно взбить яйца с желтками с добавлением сахара до максимально устойчивой массы. По времени это должно занять до 10 минут.

2. Муку и какао нужно предварительно просеять через сито и небольшими частями добавлять в яичную массу, аккуратно вымешивая наш будущий бисквит лопаткой.

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3. После получения однородной массы выливаем ее в круглую форму для выпекания размером 20 сантиметров в диаметре.

4. Выпекать бисквит нужно 35 минут при температуре 160 градусов. Проверяем его на готовность деревянной шпажкой по центру коржа. Наша шпажка должна быть сухой.

5. Готовый бисквит должен полностью остыть и только тогда с помощью острого ножа мы разрезаем его на половину.

Как приготовить начинку для торта "Сникерс"

Ингредиенты для начинки:
– 1 банка сгущенного молока;
– 300 грамм песочного печенья;
– 300 грамм арахиса;
– 100 грамм грецких орехов;
– 100 грамм сливочного масла

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Рецепт торта "Сникерс"

1. Измельчаем печенье на маленькие кусочки.

2. Добавляем в печенье мягкое сливочное масло и сгущенное молоко.

3. Поджариваем арахис и грецкие орешки с добавлением соли на сухой сковородке.

4. Смешиваем орешки и смесь из сгущенного молока и печенья.

5. Тщательно перемешиваем начинку до однородной массы.

6. Выкладываем первый корж шоколадного бисквита и накладываем начинку.

7. Накрываем торт вторым коржом.

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Как приготовить шоколадный ганаш

Ингредиенты для ганаша:
– 250 г 80% шоколада;
– 250 мл сливок;
– 40 г сиропа глюкозы;
– 55 г сливочного масла;
– 80 мл сахарного сиропа

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Простой рецепт приготовления торта "Сникерс"

1. Разогреваем сливки с добавлением сиропа глюкозы и сахарного сиропа.

2. Шоколад и масло топим на паровой бане и добавляем его в готовую, теплую сливочную массу.

3. Поливаем торт шоколадным ганашем.

Приятного аппетита!

Автор фото: Богданна Рыбак

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Автор: Богданна Рыбак
Теги: LifeStyle Публикации Food and Drinks Рецепты десертов – рецепты приготовления с фото
Источник: LifeStyle 24
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