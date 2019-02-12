Тортеллини с креветками – рецепт праздничного ужина на День Валентина

Тортеллини – блюдо, с которым вы окунетесь в атмосферу изысканной кулинарии и сможете почувствовать все вкусы традиционной кухни Италии, не выходя из дома. Это замечательное сочетание креветок, сыра Фета и спелого авокадо, которые дополняются островатыми нотками Чили.

Ингредиенты для итальянской пасты:

400 граммов муки

200 граммов спельты

4 яйца

3 желтка

1/2 ч л соли

В предварительно просеянную муку добавляем спельту и соль. Формируем небольшую горку с отверстием внутри. Яйца и желтки выливаем внутрь горки из муки и начинаем аккуратно замешивать тесто.

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Замешиваем тесто в течение 10 минут. Когда тесто стало гладким и однородным – обворачиваем его пищевой пленкой и даем "отдохнуть" в холодильнике не меньше 30 минут.

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Ингредиенты для начинки на тортеллини:

250 граммов креветок среднего размера

200 граммов сыра "Фета"

авокадо

перец чили (свежий или сушеный)

оливковое масло

розмарин

Чистим креветки от панциря, ног и головы. Делаем разрез вдоль спины креветки и осторожно вынимаем пищевод. Поджариваем их на сковородке с оливковым маслом и розмарином по 1 минуте с каждой стороны.

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Чистим авокадо и добавляем его в творог. Перемешиваем начинку до однородной массы. Добавляем измельченный перец чили и еще раз перемешиваем.

Формируем тортеллини

Присыпаем поверхность мукой и делим тесто на четыре части. Каждую часть тщательно раскатываем по поверхности стола, подсыпая мукой. Тесто должно быть тонкое.

Разрезаем ножом тесто на полоски шириной 5 сантиметров, и еще раз, чтобы образовались квадратики. Выкладываем начинку в центр формы, добавляем креветку и соединяем противоположные углы, чтобы образовался треугольник. После этого закрываем тесто – два конца теста тоже нужно соединить. Принцип, как у пельменей, только закрываем треугольник, а не полукруг.

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Варим тортеллини в подсоленной воде 4-5 минут. Все зависит от тонкости теста.

Для презентации берем перец чили, начинку из сыра и авокадо, используя кондитерский мешок с насадкой "звезда" для формирования красивых и объемных форм.

Приятного аппетита!

Фото: Богданна Рыбак