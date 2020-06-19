Телеведущая постоянно работает над своим внешним видом, совершенствуя не только тело, но и имидж. Маша Ефросинина решилась изменить прическу и сделать челку. Однако далеко не всем фанатам такой эксперимент кажется удачным.

Курьезной историей Маша Ефросинина поделилась в Инстаграме. Накануне своего 41-летия ведущая решилась кардинально изменить имидж, укоротив волосы и подстричь челку. Перед радикальным шагом звезда посоветовалась с поклонниками, которые не слишком одобрительно отреагировали на бьюти-эксперимент.

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Если в течение карантина она сталкивалась с хейтерами только в сети, то теперь Ефросининой пришлось услышать критику в реальной жизни. Она призналась, что в одном из столичных заведений стала случайным свидетелем разговора, который касался изменений в ее прическе. Однако именно из-за этого посетители не узнали звезду и даже не догадывались о присутствии ведущей.

Тот неудобный момент, когда за соседним столиком обсуждают, как тебе не подходит челка, но из-за нее же не узнают и говорят супергромко,

– написала Маша Ефросинина в инстаграм-посте.

Образ Маши Ефросининой

Для выхода в ресторан знаменитость выбрала сдержанный образ делового стиля нежных цветов. На ней легкая сиреневая блуза с воротником-стойкой и песочные шнаны свободного кроя с высокой талией.

Аутфит Ефросинина дополнила массивными солнцезащитными очками и большими серьгами-кольцами, собрав короткие волосы в низкий хвост. Ведущая позировала на балконе в солнечную погоду, закинув руки на перила.