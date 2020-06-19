Тот самый неудобный момент: Маша Ефросинина поделилась курьезной историей
Телеведущая постоянно работает над своим внешним видом, совершенствуя не только тело, но и имидж. Маша Ефросинина решилась изменить прическу и сделать челку. Однако далеко не всем фанатам такой эксперимент кажется удачным.
Курьезной историей Маша Ефросинина поделилась в Инстаграме. Накануне своего 41-летия ведущая решилась кардинально изменить имидж, укоротив волосы и подстричь челку. Перед радикальным шагом звезда посоветовалась с поклонниками, которые не слишком одобрительно отреагировали на бьюти-эксперимент.
К теме В длинном белом платье и с маками в руках: Маша Ефросинина очаровала сеть летним образом
Если в течение карантина она сталкивалась с хейтерами только в сети, то теперь Ефросининой пришлось услышать критику в реальной жизни. Она призналась, что в одном из столичных заведений стала случайным свидетелем разговора, который касался изменений в ее прическе. Однако именно из-за этого посетители не узнали звезду и даже не догадывались о присутствии ведущей.
Тот неудобный момент, когда за соседним столиком обсуждают, как тебе не подходит челка, но из-за нее же не узнают и говорят супергромко,
– написала Маша Ефросинина в инстаграм-посте.
Образ Маши Ефросининой
Для выхода в ресторан знаменитость выбрала сдержанный образ делового стиля нежных цветов. На ней легкая сиреневая блуза с воротником-стойкой и песочные шнаны свободного кроя с высокой талией.
Аутфит Ефросинина дополнила массивными солнцезащитными очками и большими серьгами-кольцами, собрав короткие волосы в низкий хвост. Ведущая позировала на балконе в солнечную погоду, закинув руки на перила.