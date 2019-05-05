Total black: 38-летняя Жизель Бюндхен прошлась под дождем с мужем – фото

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Том Брэди и Жизель Бюндхен
Том Брэди и Жизель Бюндхен / www.gettyimages.com

Супермодель Жизель Бюндхен редко попадает в объективы папарацци на светских выходах, ведь большинство свободного времени звезда старается посвятить любимому мужу, детям и природе.

Супругов Бюндхен-Брэди заметили на Pre-party Met Gala. Об этом пишет издание Daily Mail.

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Добавим, что ежегодный бал Института костюма пройдет в Нью-Йорке 6 мая. Официально новая тема Met Gala 2019 года звучит как Camp: Notes on Fashion ("Кэмп: заметки о моде"). То есть в соответствии с заявленной темой все костюмы должны изображать эстетику кэмпа, которая характеризуется иронией, некоторой пошлостью, повышенной театральностью и привязанностью к плохому вкусу.

Для выхода Жизель надела облегающие брюки с высокой талией, короткий топ и босоножки на  каблуках. В объективы фотографов влюбленные попали именно в тот момент, когда в Нью-Йорке начался проливной дождь.

Том Бреді і Жизель Бундхен
Том Брэди и Жизель Бюндхен / Jackson Lee / Splash News

Том Бреді і Жизель Бундхен
Том Брэди и Жизель Бюндхен / Jackson Lee / Splash News

Том Бреді і Жизель Бундхен
Том Брэди и Жизель Бюндхен / Jackson Lee / Splash News

Том Бреді і Жизель Бундхен
Том Брэди и Жизель Бюндхен / Jackson Lee / Splash News

Том Бреді і Жизель Бундхен
Том Брэди и Жизель Бюндхен / Jackson Lee / Splash News

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Мода
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