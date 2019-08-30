Total black: роскошная Моника Беллуччи прилетела на Венецианский кинофестиваль – первые фото

54-летняя итальянская актриса Моника Беллуччи прибыла на ежегодный Венецианский кинофестиваль, на котором представит фильм "Необратимость" (Irréversible) режиссера Гаспара Ноэ в рамках спецпоказа. В ленте женщина сыграла главную роль вместе со своим экс-супругом Венсаном Касселем.

Итальянка попала в объективы папарацци в total black look. Моника Беллуччи надела длинное черное платье с плиссировкой и широкими рукавами от Christian Dior.

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Свой образ актриса дополнила лаковыми туфлями на высоких шпильках от Christian Louboutin, в которых звезда неоднократно появляется на красных дорожках. Завершением стильного "аутфита" стали черные солнцезащитные очки и роскошное золотое кольцо от Cartier.

Говорят, что на Венецианский кинофестиваль вскоре прибудет и бывший муж Моники Венсан Кассель, который женат на 22-летней модели Тине Кунаки. Беллуччи представит зрителям криминальную драму, которая вышла в 2002 году. В фильме рассказывается в обратном хронологическом порядке о супругах Алекс (Моника Беллуччи) и Маркусе (Венсан Кассель). Влюбленные узнают, что Алекс беременна, потом они идут на вечеринку, где после сильной ссоры женщина решает вернуться домой. По дороге на главную героиню нападает насильник.

Смотрите трейлер фильма "Необратимость":