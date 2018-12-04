Total look: как носить белую одежду зимой на примере Кьяры Ферраньи

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Кьяра Ферраньи
Кьяра Ферраньи / Instagram @chiaraferragni

Знаменитый итальянский блогер и дизайнер Кьяра Ферраньи часто примеряет последние тренды в модной индустрии и демонстрирует яркие образы и стильные комбинации.

На днях Кьяра опубликовала на своей странице в Instagram снимки со встречи с итальянской киноактрисой Изабеллой Росселлини в Милане.

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Для выхода Ферраньи решила полностью одеться в белый цвет. А именно итальянка соединила белый свитер с джинсами молочного оттенка и пальто в тон. Образ ее дополняли сапоги на невысоком каблуке, вместе с тем акцентом стала черная сумка.

"Вся в белых одеждах. А вам нравится или нет?" – поинтересовалась Кьяра мнением поклонников в социальных сетях.

К'яра Ферраньї
Кьяра Ферраньи и Изабелла Росселлини / Instagram @chiaraferragni

К'яра Ферраньї
Кьяра Ферраньи / Instagram @chiaraferragni

К'яра Ферраньї
Кьяра Ферраньи / Instagram @chiaraferragni

К'яра Ферраньї
Кьяра Ферраньи / Instagram @chiaraferragni

К'яра Ферраньї
Кьяра Ферраньи / Instagram @chiaraferragni

Кто такая Кь​яра Ферраньи? Известная итальянская модель, бизнес-вумен, а также одна из самых известных мировых блогеров. Популярность девушка получила благодаря личному контенту The Blonde Salad.

Теги: LifeStyle Стиль и мода Мода
Источник: Lifestyle
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