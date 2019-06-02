Total look: как стильно носить красную одежду летом на примере королевы Испании
Королева Испании Летиция, которая считается иконой стиля, является настоящей поклонницей красного цвета. Жена Филиппа VI часто выходит в свет в total red color, демонстрируя стильные идеи для модниц во всем мире.
Для официального выхода 1 июня в честь празднования Дня Вооруженных сил в Севилье королева Испании в очередной раз подобрала total-red образ.
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Экс-журналистка надела платье оригинального кроя с акцентом на стройной талии розово-красного оттенка. Интересными деталями нарядов стали V-образный вырез и структурированные плечи.
Дополнили образ красные туфли на устойчивом каблуке и замшевый клатч в тон из коллекции Magrit. Серьги с рубинами прекрасно завершили яркий летний выход Летиции.