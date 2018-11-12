Total pink: Кьяра Ферраньи очаровала сеть ярким нарядом – фото

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Кьяра Ферраньи
Кьяра Ферраньи / Instagram / @chiaraferragni

Популярная блогерша и дизайнер Кьяра Ферраньи, которая является трендсеттером (человек, который создает новый бренд), рассказывает поклонникам в социальных сетях о том, что надевает каждый день.

Так, на днях Кьяра продемонстрировала оригинальный образ и опубликовала новое фото на своей странице в Instagram.

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Ферраньи прилетела в китайский город Шанхай и показала поклонникам наряд насыщенного розового цвета: теплый свитер в сочетании с латексными брюками выглядит интересно и ярко.


Кьяра Ферраньи / Instagram

Свой выход итальянская звезда дополнила макияжем также в розовых цветах и ​​собранной прической.

"Розовый с розовым в Шанхае", – отметила Кьяра в подписи к фото.

К'яра Ферраньї
Кьяра Ферраньи / Instagram

Поклонники остались в восторге после публикации нового снимка Ферраньи. "Этот цвет действительно тебе подходит и макияж в тему", "Ты выглядишь великолепно во всем", – пишут пользователи в сети.


Кьяра Ферраньи / Instagram


Кьяра Ферраньи / Instagram-Stories

Кто такая Кь​яра Ферраньи?
Известная итальянская модель, бизнес-вумен, а также один из самых известных мировых блогеров. Также популярность девушка получила благодаря личному контенту The Blonde Salad.

Муж 31-летней итальянки рэпер, певец и музыкальный продюсер Fedez. Его настоящее имя – Федерико Леонардо Лючия. Вместе пара воспитывает сына Леоне.

Теги: LifeStyle Мода
Источник: 24 канал
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