Total white: Натали Портман примеряла элегантный вечерний образ в Париже
Во вторник, 21 мая, в Париже прошел гала-вечер, который посвятили дню рождения одного из крупнейших мировых производителей шампанского Moët & Chandon. Мероприятие посетили голливудские актрисы Натали Портман, супермодель Кейт Мосс и другие гости.
Новые снимки Портман опубликовала на своей странице в Instagram. Для публичного выхода звезда "Черного лебедя" оделась в total white look.
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Натали примерила длинное кружевное платье, которое дополнила белым жакетом и клатчем в тон. Аккуратная укладка и белые серьги прекрасно завершили нежный образ актрисы.
Вместе с Портман позировали и другие звезды: Кейт Мосс, которая выбрала для светского события атласный молочный комбинезон, Ума Турман в черном платье и швейцарский теннисист Роджер Федерер.
Кейт Мосс, Натали Портман / Instagram / @natalieportman
Кейт Мосс, Ума Турман, Роджер Федерер, Натали Портман / Instagram / @natalieportman
Кейт Мосс, Ума Турман, Натали Портман / Instagram / @natalieportman
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