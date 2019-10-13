Total white: Рианна засветила стильный белый образ в Нью-Йорке – фото

4 Читати новину українською
Рианна
Рианна / www.gettyimages.com

31-летняя певица Рианна в очередной раз продемонстрировала идеальное чувство стиля на нью-йоркских улицах в субботу, 12 октября. Звезда привлекла внимание всех гостей Porcelain Ball белоснежным образом.

Рианна, которую издание Forbes признало самой богатой певицей в мире, надела роскошное белое латексное платье без бретелек, которое она дополнила босоножками в тон на шпильках из коллекции Fenty.

Читайте также: Как носить красный джемпер: Натали Портман показала стильный casual-образ

Обтягивающее платье соблазнительно подчеркнуло фигуру певицы, а бриллиантовые украшения прекрасно дополнили total white look. Добавим, что на днях звезда снялась для издания Vogue, где заявила, что счастлива в отношениях с миллиардером из Саудовской Аравии, 29-летним Хассаном Джамилем. Однако публично Рианна с любимым долго не появлялись вдвоем.

Ріанна

Рианна / Getty Images

Ріанна
​Рианна / Getty Images

blog_ava
Полнолуние в октябре 2019: когда можно увидеть в Украине
сегодня
4485
Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Рианна Мода Новости LifeStyle LifeStyle
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
У Тиффани Трамп - день рождения! 5 фактов о младшей дочери американского президента
сегодня 10:29 У Тиффани Трамп - день рождения! 5 фактов о младшей дочери американского президента
Юлія Девда 765
День казачества 2019: список самых интересных подарков для мужчин
12 октября 18:24 День казачества 2019: список самых интересных подарков для мужчин
Квітослава Туз 467
"Двойник": два Уилла Смита по цене одного
12 октября 14:32 "Двойник": два Уилла Смита по цене одного
Юлія Ліпенцева 380
Куда пойти на выходных в Киеве: афиша на 11 – 13 октября
11 октября 19:12 Куда пойти на выходных в Киеве: афиша на 11 – 13 октября
1443
6 сериалов для осенних вечеров: лучшая подборка
11 октября 17:26 6 сериалов для осенних вечеров: лучшая подборка
Юлія Турелик 371
Новости
Больше новостей
Залиште відгук