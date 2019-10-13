Total white: Рианна засветила стильный белый образ в Нью-Йорке – фото

31-летняя певица Рианна в очередной раз продемонстрировала идеальное чувство стиля на нью-йоркских улицах в субботу, 12 октября. Звезда привлекла внимание всех гостей Porcelain Ball белоснежным образом.

Рианна, которую издание Forbes признало самой богатой певицей в мире, надела роскошное белое латексное платье без бретелек, которое она дополнила босоножками в тон на шпильках из коллекции Fenty.

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Обтягивающее платье соблазнительно подчеркнуло фигуру певицы, а бриллиантовые украшения прекрасно дополнили total white look. Добавим, что на днях звезда снялась для издания Vogue, где заявила, что счастлива в отношениях с миллиардером из Саудовской Аравии, 29-летним Хассаном Джамилем. Однако публично Рианна с любимым долго не появлялись вдвоем.

Рианна / Getty Images



​Рианна / Getty Images