Трамп посмертно наградил Элвиса Пресли

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Элвис Пресли
Элвис Пресли / variety

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп посмертно наградил Элвиса Пресли медалью Свободы.

Об этом сообщило издание Variety.

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Музыкант, который умер 41 год назад, получил высшую гражданскую награду США "за продвижение американской культуры среди миллиардов поклонников". Также в Белом доме отметили, что Элвис два года отдал службе в армии, несмотря на то, что пришла популярность.

1 ноября стало известно, что Элвис Пресли занял второе место в рейтинге звезд шоу-бизнеса, творчество которых после их смерти приносит правообладателям высокий доход.

Кто такой Элвис Пресли?Исполнитель, которого называют "королем рок-н-ролла", занесен в Книгу рекордов Гиннесса как артист, который выпустил наибольшее количество альбомов, которые стали хитами, – 97. Суммарный тираж его пластинок превысил миллиард экземпляров. Он умер 16 августа 1977 года в возрасте 42 лет от сердечного приступа. Многие поклонники считают, что смерть была инсценирована. Эта тема популярна в американской массовой культуре.

Теги: Новости США Дональд Трамп LifeStyle
Источник: 24 Канал
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