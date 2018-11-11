Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп посмертно наградил Элвиса Пресли медалью Свободы.

Об этом сообщило издание Variety.

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Музыкант, который умер 41 год назад, получил высшую гражданскую награду США "за продвижение американской культуры среди миллиардов поклонников". Также в Белом доме отметили, что Элвис два года отдал службе в армии, несмотря на то, что пришла популярность.

1 ноября стало известно, что Элвис Пресли занял второе место в рейтинге звезд шоу-бизнеса, творчество которых после их смерти приносит правообладателям высокий доход.

Кто такой Элвис Пресли?Исполнитель, которого называют "королем рок-н-ролла", занесен в Книгу рекордов Гиннесса как артист, который выпустил наибольшее количество альбомов, которые стали хитами, – 97. Суммарный тираж его пластинок превысил миллиард экземпляров. Он умер 16 августа 1977 года в возрасте 42 лет от сердечного приступа. Многие поклонники считают, что смерть была инсценирована. Эта тема популярна в американской массовой культуре.