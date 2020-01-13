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Трамп водит Маланку: сетью распространяются мемы об украинских традициях

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Дональд и Мелания Трамп / Getty Images

В ночь с 13 на 14 января украинцы празднуют Щедрый вечер. Празднование происходит еще от языческих обычаев, в то же время по христианскому календарю – это также день преподобной Мелании. Поэтому сегодня соцсети взорвались остроумными шутками об известном поклоннике Меланки.

По традициям, сегодня от заката до полуночи щедровальники обходят жилища. С щедривками в дома украинцев ходят девушки. В то время парни "водят Маланку". Они в масках выражают добрые пожелания, часто переодеваясь в женский наряд. Таких смельчаков и называют Маланкой.

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В Щедрый вечер пользователи социальных сетей не смогли обойти вниманием семью американского президента Дональда Трампа. Поводом для шуток стала первая леди США Мелания, которая часто появляется с мужем на официальных мероприятиях и приемах.

Украинцы собрали наиболее знаменитые фото супругов, приобщив Дональда Трампа к нашим обычаям. Мейнстрим получил название "Трамп водит Маланку".

 

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13 января
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Автор: Надежда Биленко
Теги: Рождественские традиции Новогодние праздники Меланья Трамп LifeStyle Новости LifeStyle
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