Трамп заявил, что правительство не будет выделять средств на охрану принца Гарри и Меган Маркл

Герцоги Сассекские на днях переехали из Канады в США. Поэтому глава Белого дома Дональд Трамп поспешил прокомментировать это событие, заявив, что принц Гарри и Меган не получат от него каких-либо выплат на охрану.

Объявил об этом он, по традиции, в твиттере. Дональд Трамп подчеркнул, что остается хорошим другом для королевы Елизаветы II, однако оплачивать любые услуги для ее отпрыска не намерен.

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"Я хороший друг и поклонник королевы Великобритании. Сообщалось, что Гарри и Меган, которые выехали из Лондона, будут постоянно проживать в Канаде. Теперь они уехали из Канады в США, однако мы не будем платить за их охрану. Они должны платить!"– заявил Дональд Трамп.

В то же время представители герцогов Сассекских уверяют, что супруги и не намерены обращаться к Дональду Трампу с такой просьбой. Охрану, как и все остальные расходы, принц Гарри и Меган Маркл оплатят самостоятельно.

Как известно, официально герцоги Сассекские сложат свои королевские обязанности уже в первый день апреля 2020 года. Из-за коронавируса инсайдеры убеждены, что этот процесс могут перенести.

До 26 марта принц Гарри и Меган Маркл с сыном Арчи проживали в канадском Ванкувере. Там пара арендовала роскошный особняк с большим двором и садом. поскольку супруги еще были в составе королевской семьи, они отправились в государство с собственными охранниками, которые работают на королеву. Кроме этого, правительство Канады, по протоколу, выделило им дополнительную защиту, что обходилось налогоплательщикам в немалую сумму. Это возмутило канадцев, которые обратились к властям прекратить финансировать герцогов Сассекских.

Вероятно, эта история и вдохновила Дональда Трампа опередить возможное недовольство общества.