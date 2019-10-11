Экранизация Стивена Кинга "Доктор Сон" с Эваном МакГрегором: появились первые постеры хоррора

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Кадр из фильма "Доктор Сон"
Кадр из фильма "Доктор Сон" / IMDb

Съемки очередной экранизации на книгу Стивена Кинга подошли к концу. Сперва в сети появился первый официальный трейлер картины "Доктор Сон", главную роль в которой исполнил Юэн Мак-Грегор. Теперь создатели ленты опубликовали официальные постеры будущего фильма ужасов.

Первый официальный трейлер к фильму "Доктор Сон" появился на YouTube-канале студии Warner Bros. Меньше, чем за сутки ролик собрал более 1,5 миллиона просмотров. По состоянию на октябрь видео посмотрело более 10 миллионов уникальных пользователей.

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Фильм "Доктор Сон" снят по мотивам одноименного романа и является продолжением предыдущей экранизации под названием "Сияние".

По сюжету, главный герой Дэнни Торренс, который также фигурировал в предыдущей части, заметно повзрослел. Парень до сих пор живет сам и никак не может оправиться от трагедии, которая случилась в отеле "Оверлук". Он все еще обладает сверхчеловеческими телепатическими способностями – в голове Дэнни появляются ужасы из прошлого, которые просачиваются в реальность сквозь стены в комнате. Из-за этого он начинает выпивать. Но со временем он понимает, что прятать свои страхи в бутылке алкоголя – не выход.

Однажды парень решает прекратить пить и устраивается на работу в хоспис. Там он знакомится с девушкой Аброй, которая наделена способностью "сиять". Благодаря чистоте ее души Дэнни возвращается к жизни. А также ставит себе цель бросить вызов страхам и спасти девушку от группы охотников, которые преследуют одаренных детей.

Смотреть трейлер к фильму "Доктор Сон": видео

Постер до фільму
Постер к фильму "Доктор Cон" / IMDb

Постер до фільму
Постер к фильму "Доктор Сон" / IMDb

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Автор: Марта Вересюк
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Голливуд Кино
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