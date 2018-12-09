Трейлер к фильму "Мстители: Конец игры" установил рекорд в сети: интересные детали

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"Мстители: Конец игры": первый трейлер к фильму установил рекорд
"Мстители: Конец игры": первый трейлер к фильму установил рекорд / www.gamespot.com

Многие киноманы ожидают продолжения популярной истории о супергероях Marvel. На днях представители киностудии опубликовали долгожданный трейлер к фильму, который успел покорить сеть и установить рекорд.

7 декабря в сети появился дебютный тизер к кинофильму "Мстители: Конец игры". Всего за сутки на всех платформах ролик собрал более 290 миллионов просмотров. Только на YouTube-канале Marvel этот показатель составляет больше 50 миллионов.

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Фильм "Мстители: Конец игры" установил своеобразный рекорд в сети, так как по показателям видео стало самым популярным тизером в истории кинематографа.

Смотрите трейлер к фильму "Мстители: Конец игры" (видео):

 

Известно, что кинолента будет продолжением истории про "Мстителей", которая вышла в мае 2018 года. По сюжету, половина Вселенной, как и супергероев, была уничтожена.

Мы понесли значительные потери. Потеряли родных, друзей и частичку себя. Но впереди – главный бой,
– говорится в тизере.

Согласно трейлеру, герои в очередной раз объединятся, чтобы спасти человечество, преодолеют собственные страхи и боль потери. Кроме этого, на телеэкранах появятся те персонажи Marvel, которых не было в предыдущих кинолентах. Так, в фильме "Мстители: Конец игры" появится Человек-муравей, которого сыграл актер Пол Радд.

Теги: LifeStyle Кино Голливуд
Источник: 24 Канал
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