Трейлер обновленного "Короля Льва" побил рекорд Disney: интересные детали

Анимационная лента "Король Лев", которая станет первым римейком одноименного мультфильма студии Disney 1994 года, побила необычный рекорд. Тизер к фэнтези-фильму занял второе место по количеству просмотров за всю историю кино.

Официальный трейлер "Короля Льва" появился на YouTube-канале киностудии 23 ноября. Только за первые сутки его пересмотрело более 224 миллионов раз. Для студии Disney это первый в своей категории рекорд.

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Стоит добавить, что самым просматриваемым трейлером к фильму в мире кинематографа стал "Мстители: Война бесконечности" 2018 года. В течение первых суток его посмотрели 238 миллионов раз. Фэнтезийную ленту снимали две киностудии: Disney и Marvel Studios.

Что известно о фильме "Король лев" 2019?

Режиссером новой ленты стал Джон Фавро, ранее прославившийся благодаря таким работам, как "Железный человек", "Книга джунглей" и другие. В фильме покажут всем знакомую историю о львенке Сімбу, который познает горе утраты и проходит сложные испытания для того, чтобы в конце побороться за престол и стать настоящим Королем. Чтобы зритель лучше погрузился в мир африканской саванны, создатели кинокартины комбінуватимуть CGI-графику с "живыми" кадрами.

Главную роль Симбы озвучит актер Дональд Гловер, а также в оригинальной версии фильма можно будет услышать голоса таких звезд, как Бейонсе, Чиветела Эджиофора, Джеймса Эрла Джонса, Билли Айхнера, Сета Рогена и других. Мировую премьеру фильма стоит ожидать 17 июля 2019 года.

Тизер к фильму "Король Лев" 2019: смотрите видео