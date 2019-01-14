Тренд – белое платье: топ-10 образов на Critics' Choice Awards 2019

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Белые платья Critics' Choice Awards 2019
Белые платья Critics' Choice Awards 2019 / Коллаж 24 канал

В Голливуде в ночь с 13 на 14 января прогремела одна из самых ожидаемых премий – Critics' Choice Awards 2019. Кроме наград в различных номинациях, событие стало отличной возможностью выйти в свет, продемонстрировав роскошные наряды.

Что интересно, многие знаменитости выбрали изысканные длинные платья для выхода на красную дорожку на Critics' Choice Awards 2019.

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В этом году звезды сказали "нет" прозрачным платьям и экстремальной короткой длине: на премии голливудские знаменитости и супермодели сделали ставку на изысканность и элегантность. А также – на белый цвет разных оттенков: от белоснежного до молочного.

Список победителей Critics' Choice Awards 2019 – смотрите тут

Редакция LifeStyle 24 подготовила подборку самых роскошных белых платьев на красной дорожке Critics' Choice Awards 2019.

Кто надел белое платье на Critics' Choice Awards 2019:


Эмили Блант / Getty Images


Крисси Тейген / Getty Images


Кришелл Стаус / Getty Images


Мэнди Мур / Getty Images


Джоди Комер / Getty Images


Эллисон Дженни / Getty Images


Рейчел Броснахен / Getty Images


Рейчел Блум / Getty Images


Поппи Делевинь / Getty Images


Леди Гага / Getty Images

Теги: Стиль и мода LifeStyle Critics' Choice Awards Голливуд Мода Новости США Награды
Источник: 24 канал
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