Тренд – белое платье: топ-10 образов на Critics' Choice Awards 2019
В Голливуде в ночь с 13 на 14 января прогремела одна из самых ожидаемых премий – Critics' Choice Awards 2019. Кроме наград в различных номинациях, событие стало отличной возможностью выйти в свет, продемонстрировав роскошные наряды.
Что интересно, многие знаменитости выбрали изысканные длинные платья для выхода на красную дорожку на Critics' Choice Awards 2019.
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В этом году звезды сказали "нет" прозрачным платьям и экстремальной короткой длине: на премии голливудские знаменитости и супермодели сделали ставку на изысканность и элегантность. А также – на белый цвет разных оттенков: от белоснежного до молочного.
Список победителей Critics' Choice Awards 2019 – смотрите тут
Редакция LifeStyle 24 подготовила подборку самых роскошных белых платьев на красной дорожке Critics' Choice Awards 2019.
Кто надел белое платье на Critics' Choice Awards 2019:
Эмили Блант / Getty Images
Крисси Тейген / Getty Images
Кришелл Стаус / Getty Images
Мэнди Мур / Getty Images
Джоди Комер / Getty Images
Эллисон Дженни / Getty Images
Рейчел Броснахен / Getty Images
Рейчел Блум / Getty Images
Поппи Делевинь / Getty Images
Леди Гага / Getty Images